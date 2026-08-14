В космосе обнаружили неизвестный ранее вид черных дыр

Nature: в ранней Вселенной нашли черную дыру в оболочке из водорода

Астрономы обнаружили в ранней Вселенной необычайно яркий красный объект, внутри которого скрывается черная дыра массой около 100 тысяч солнечных, окруженная плотной водородной оболочкой размером с Солнечную систему. Ученые предлагают выделить такие тела в новый класс — «черные дыры-звезды». Работа опубликована в журнале Nature.

Объект, получивший обозначение MoM-BH*-1, существовал спустя всего несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Его обнаружил космический телескоп Джеймс Уэбб в рамках обзора «Мираж или чудо», посвященного самым далеким ранним галактикам.

По энергии объект превосходит все, что способна выработать любая известная звезда. Его выделяет и «самый глубокий бальмеровский скачок» из когда-либо наблюдавшихся — особый рисунок поглощения света, не характерный для обычных звезд.

Тело состоит в основном из водорода и гелия почти без тяжелых элементов, а красный цвет объясняется плотным газом, а не космической пылью, как считалось поначалу.

По словам руководителя работы, сотрудника Института астрофизики и космических исследований Кавли при MIT Рохана Найду, «черные дыры-звезды» могут объяснить природу загадочных «маленьких красных точек», которыми усеяны снимки ранней Вселенной, сделанные телескопом Джеймс Уэбб.

Ранее ученые выяснили, что черные дыры старше Вселенной могли дожить до наших дней.