Черные дыры старше Вселенной могли дожить до наших дней, выяснили ученые

Космологи предположили, что первичные черные дыры, образовавшиеся еще до Большого взрыва, могли пережить его и сохраниться в современной Вселенной. Модель основана на идее «космического отскока», согласно которой Вселенная сначала сжималась, а затем начала расширяться. Работа опубликована в журнале Physical Review D (PRD).

Согласно расчетам, объекты крупнее примерно 90 метров теоретически могли пережить переход от сжатия к расширению и дожить до наших дней. Сам «отскок» способно вызвать квантовое давление при экстремальных плотностях — похожий механизм удерживает от коллапса белые карлики и нейтронные звезды.

«Космический телескоп Джеймс Уэбб уже обнаружил неожиданно массивные объекты ранней Вселенной — так называемые «маленькие красные точки», в которых могут скрываться древние черные дыры», — отметил профессор Института космологии и гравитации Портсмутского университета Энрике Гастаньяга.

Модель, по мнению авторов, способна объяснить, почему Вселенная пережила стремительное и однородное расширение, а также ускоряется сегодня. При этом первичные черные дыры выступают естественным кандидатом на роль темной материи, не требуя новых экзотических частиц.

Проверить гипотезу помогут будущие наблюдения: свидетельством «доисторической» эпохи могут стать реликтовые гравитационные волны или тонкие узоры, сохранившиеся в реликтовом излучении со времен до Большого взрыва.

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