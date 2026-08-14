Ученые выяснили, почему мы часто выбираем привычный вариант вместо лучшего

ComPsychology: повторение выбора само по себе усиливает симпатию к нему

Ученые выяснили, что простое повторение выбора меняет наши предпочтения: привычный вариант начинает казаться лучше альтернатив — даже когда объективно есть более выгодные. Работа опубликована в журнале Communications Psychology.

Исследование провела команда под руководством Бена Вагнера и профессора Штефана Кибеля из Технического университета Дрездена. Ученые проанализировали 15 наборов данных — девять собрали сами, шесть взяли из прежних работ, — в которых участвовали более 700 человек. Оказалось, что варианты, которые выбирали чаще, люди не только предпочитали, но и оценивали как объективно лучшие.

По мнению авторов, мозг экономит усилия и вместо того, чтобы каждый раз заново взвешивать плюсы и минусы, опирается на память о прошлом опыте. Уже сделанный выбор работает как удобная «подсказка», которая подменяет логическое сравнение вариантов.

Это помогает объяснить множество на первый взгляд нерациональных привычек — от покупок одних и тех же товаров до устойчивых бытовых рутин, которые сохраняются, даже если есть варианты получше. Полученные данные, отмечают исследователи, важны для психологии, поведенческих наук и проектирования среды, в которой человек делает выбор.

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