Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Наука

Ученые выяснили, почему мы часто выбираем привычный вариант вместо лучшего

ComPsychology: повторение выбора само по себе усиливает симпатию к нему
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Ученые выяснили, что простое повторение выбора меняет наши предпочтения: привычный вариант начинает казаться лучше альтернатив — даже когда объективно есть более выгодные. Работа опубликована в журнале Communications Psychology.

Исследование провела команда под руководством Бена Вагнера и профессора Штефана Кибеля из Технического университета Дрездена. Ученые проанализировали 15 наборов данных — девять собрали сами, шесть взяли из прежних работ, — в которых участвовали более 700 человек. Оказалось, что варианты, которые выбирали чаще, люди не только предпочитали, но и оценивали как объективно лучшие.

По мнению авторов, мозг экономит усилия и вместо того, чтобы каждый раз заново взвешивать плюсы и минусы, опирается на память о прошлом опыте. Уже сделанный выбор работает как удобная «подсказка», которая подменяет логическое сравнение вариантов.

Это помогает объяснить множество на первый взгляд нерациональных привычек — от покупок одних и тех же товаров до устойчивых бытовых рутин, которые сохраняются, даже если есть варианты получше. Полученные данные, отмечают исследователи, важны для психологии, поведенческих наук и проектирования среды, в которой человек делает выбор.

Ранее ученые разгадали одну из давних загадок человеческого мозга.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 14 августа. Судьба переговоров по Украине, обыски на «Горбушке» и наказание за песню
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!