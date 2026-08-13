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Наука

Ученые разгадали одну из давних загадок человеческого мозга

eLife: дофамин растет из-за разрыва между быстрой и медленной системами мозга
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Нейробиологи предложили объяснение давней загадки: почему уровень дофамина в мозге постепенно нарастает по мере приближения животного к ожидаемой награде. Согласно новой вычислительной модели, дело в совместной работе двух систем обучения — быстрой и медленной. Работа опубликована в журнале eLife.

Модель объединяет две системы. Медленная, связанная с базальными ганглиями, постепенно «запоминает» ценность ситуаций, а быстрая и гибкая, расположенная в лобной коре, строит мысленные карты и умеет быстро делать выводы. Когда мозг вычисляет ошибку предсказания, быстрая система уже «знает», что награда близко, тогда как медленная еще не успевает подстроиться.

Именно этот растущий разрыв между двумя системами и порождает постепенное усиление дофаминового сигнала. Такая асимметричная модель училась оценивать ценность среды быстрее стандартных и точно воспроизводила «нарастающий» дофамин, который прежние модели воспроизвести не могли.

Модель также объяснила, почему после длительной тренировки нарастание дофамина сглаживается: со временем «запомненные» ценности догоняют вычисленные, и разрыв между системами сокращается. Кроме того, она верно предсказала, что изменение награды мгновенно перестраивает дофаминовые сигналы сразу на всех путях к цели. По мнению авторов, это шаг к пониманию того, как мозг совмещает привычки и гибкое мышление.

Ранее ученые выяснили, что при долгом COVID-19 снижается число дофаминовых нервных окончаний.

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