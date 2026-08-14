В кольцах элиты бронзового века нашли металл внеземного происхождения

Ученые выяснили, что элита бронзового века в Средиземноморье носила кольца, выкованные из метеоритного железа, — они служили символами власти и статуса примерно 3800–3000 лет назад. Работа опубликована в журнале Journal of Archaeological Science (JAS).

Исследователи проанализировали более сотни древних артефактов, сосредоточившись на 91 железном предмете минойской и микенской культур. В 13 из них обнаружился никель — характерный признак внеземного происхождения металла. Все эти предметы оказались декоративными перстнями, нередко с добавлением золота или серебра.

Многие кольца происходят из погребений, включая гробницы Микен, а одно украшало палец предполагаемого минойского верховного жреца. По мнению авторов, изделия из «небесного» металла были популярным символом статуса среди знати дворцовых центров.

Само метеоритное железо, вероятно, привозили из Египта: в засушливых пустынях метеориты сохранялись лучше, чем в более влажном климате Греции. Выплавленное из руды железо появилось около 1400 года до нашей эры, но кольца из метеоритов еще долго оставались в моде у элиты.

Эта традиция сошла на нет примерно к 1200 году до нашей эры — возможно, из-за перебоев с поставками или смены вкусов. Находка заполняет пробел: прежде для бронзового века Греции метеоритные артефакты, известные в других регионах мира, не были задокументированы.

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