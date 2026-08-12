Денисовцы оказались крупнее других древних и современных людей

bioRxiv: жившие 45 тысяч лет назад денисовцы могли быть выше современных мужчин

Денисовцы, жившие около 45 тысяч лет назад на территории современной Восточной Азии, могли заметно превосходить по росту и весу других древних людей. К такому выводу пришли японские исследователи, изучившие две кости ног, найденные в проливе Пэнху у побережья Тайваня. Результаты опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Ученые проанализировали бедренную и большеберцовую кости двух денисовцев, получивших названия Пэнху 2 и Пэнху 3. Принадлежность останков к денисовцам удалось установить по сохранившимся в костях белкам. Радиоуглеродный анализ показал, что они жили примерно 45-43 тысячи лет назад.

По оценкам исследователей, Пэнху 2 имел рост около 180 сантиметров и весил примерно 83 килограмма. Пэнху 3 был еще крупнее: его рост мог достигать 190 сантиметров, а масса — около 91 килограмма. Таким образом, он был примерно на 20 сантиметров выше среднего современного мужчины.

Обе кости оказались одними из самых крупных останков ног древних гомининов, обнаруженных в Азии. По росту и весу Пэнху 3 мог соперничать с крупнейшими представителями рода Homo, найденными в Африке и Европе, и значительно превосходил некоторых Homo erectus.

Исследователи также изучили химический состав костей. Полученные данные указывают, что Пэнху 3 мог жить в условиях саванны или степи и употреблять много животного белка. При этом признаков значительного потребления морской или пресноводной пищи не обнаружили.

По мнению ученых, крупное и крепкое телосложение могло помогать денисовцам охотиться на крупную добычу и преодолевать большие расстояния. Новые находки важны еще и потому, что ископаемых останков денисовцев по-прежнему крайне мало, поэтому каждая такая находка позволяет лучше понять внешний вид и образ жизни этой загадочной группы древних людей.

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