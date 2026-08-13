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Наука

Россиянам назвали неожиданную черту личности сладкоежек

НИУ ВШЭ: сладкоежки импульсивны из-за стремления избежать неопределенности
Shutterstock

Исследователи НИУ ВШЭ объяснили, почему любители сладкого ведут себя импульсивно: дело не в стремлении получить все немедленно, а в нежелании мириться с неопределенностью. Результаты могут помочь улучшить терапию зависимостей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Импульсивный выбор — предпочтение меньшего, но немедленного вознаграждения вместо большего отложенного — считается важным маркером самоконтроля. Предыдущие работы показывали, что люди с высокой чувствительностью к вознаграждению чаще совершают такой выбор, но почему это происходит, оставалось неясным. Ученые Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучили эту связь через тягу к сладкому.

В экспериментах с участием 149 молодых людей исследователи с помощью стандартизированного опросника разделили участников на «любителей сладкого», предпочитающих наиболее концентрированный раствор сахарозы, и «нелюбителей». Затем всем предложили задачи на избегание риска и импульсивность, где нужно было выбирать между маленьким, большим, отложенным и немедленным вознаграждением.

«Любители сладкого» значимо чаще выбирали меньшую, но гарантированную сумму и чаще брали меньшее вознаграждение сразу. Но если ожидания требовали оба варианта, они охотнее соглашались подождать. Когда исследователи учли склонность каждого участника к избеганию риска, импульсивность «сладкоежек» практически исчезла — то есть немедленную награду они выбирают не потому, что не умеют ждать, а потому, что отложенная награда несет неопределенность, которой они стремятся избежать.

«Мы привыкли думать об импульсивности как о неспособности откладывать удовольствие. Однако наши данные указывают на иной механизм: за выбором меньшего немедленного вознаграждения может стоять стремление избежать неопределенности», — отметила первый автор исследования, стажер-исследователь Центра нейроэкономики и когнитивных исследований ИКН НИУ ВШЭ Анна Давидович.

Авторы связывают эффект с опиоидной системой мозга и планируют изучить его с помощью ЭЭГ.

Ранее генетик рассказал, может ли тяга к сладкому передаваться по наследству.

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