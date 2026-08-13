Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Наука

На сколько повышает давление черный чай, рассказал врач

Врач Белоусов: черный чай может повышать давление на 10–15 мм рт. ст.
tasha0102/Shutterstock/FOTODOM

Черный чай может повышать артериальное давление из-за кофеина, но это повышение кратковременное и небольшое — обычно на 10–15 мм рт. ст. В долгосрочной перспективе антиоксиданты чая улучшают состояние сосудов и могут снижать риски гипертензии, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Черный чай содержит кофеин (теин), танины, катехины и флавоноиды, которые влияют на сердце и сосуды. Флавоноиды улучшают эластичность сосудистых стенок, поддерживают тонус сосудов и снижают окислительный стресс. Кофеин в небольших количествах мягко стимулирует работу сердца и может повышать давление, но не в опасных пределах. Танины и катехины в целом положительно влияют на сосуды, но при избыточном потреблении могут раздражать слизистую желудка. Для гипотоников крепкий черный чай с сахаром иногда рекомендуют как средство для быстрого подъема давления», — заметил врач.

По его словам, регулярное умеренное употребление черного чая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркта, инсульта).

«Для здорового взрослого безопасная норма — около 2–3 чашек черного чая в день. Средняя максимальная доза кофеина — около 400 мг в день, что эквивалентно четырем чашкам стандартного черного чая. Для людей с гипертонией, аритмией или другими заболеваниями сердца норму лучше обсудить с врачом и снизить потребление, особенно если есть чувствительность к кофеину. Крепость, температура воды и длительность настаивания влияют на воздействие чая. Более крепкий чай с большим содержанием кофеина сильнее повышает давление в краткосрочной перспективе», — рассказал доктор.

Однако важно помнить, что черный чай может взаимодействовать с лекарствами для сердца и давления. Кофеин усиливает стимуляцию, а флавоноиды могут влиять на всасывание препаратов, поэтому лучше не запивать чаем лекарства.

Ранее сообщалось, что добавление молока в чай может снизить его пользу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
На что обратить внимание в договоре на платное обучение, чтобы не остаться без денег и диплома? Отвечает юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!