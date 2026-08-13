На сколько повышает давление черный чай, рассказал врач

Черный чай может повышать артериальное давление из-за кофеина, но это повышение кратковременное и небольшое — обычно на 10–15 мм рт. ст. В долгосрочной перспективе антиоксиданты чая улучшают состояние сосудов и могут снижать риски гипертензии, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Черный чай содержит кофеин (теин), танины, катехины и флавоноиды, которые влияют на сердце и сосуды. Флавоноиды улучшают эластичность сосудистых стенок, поддерживают тонус сосудов и снижают окислительный стресс. Кофеин в небольших количествах мягко стимулирует работу сердца и может повышать давление, но не в опасных пределах. Танины и катехины в целом положительно влияют на сосуды, но при избыточном потреблении могут раздражать слизистую желудка. Для гипотоников крепкий черный чай с сахаром иногда рекомендуют как средство для быстрого подъема давления», — заметил врач.

По его словам, регулярное умеренное употребление черного чая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркта, инсульта).

«Для здорового взрослого безопасная норма — около 2–3 чашек черного чая в день. Средняя максимальная доза кофеина — около 400 мг в день, что эквивалентно четырем чашкам стандартного черного чая. Для людей с гипертонией, аритмией или другими заболеваниями сердца норму лучше обсудить с врачом и снизить потребление, особенно если есть чувствительность к кофеину. Крепость, температура воды и длительность настаивания влияют на воздействие чая. Более крепкий чай с большим содержанием кофеина сильнее повышает давление в краткосрочной перспективе», — рассказал доктор.

Однако важно помнить, что черный чай может взаимодействовать с лекарствами для сердца и давления. Кофеин усиливает стимуляцию, а флавоноиды могут влиять на всасывание препаратов, поэтому лучше не запивать чаем лекарства.

Ранее сообщалось, что добавление молока в чай может снизить его пользу.