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Сексолог назвал простой способ увеличить количество секса в семейной жизни

Сексолог Кан: совместный активный досуг может увеличить количество и качество секса
oneinchpunch/Shutterstock/FOTODOM

Влияние совместного активного досуга создает условия для увеличения количества и улучшения качества секса в семейной жизни, рассказал «Газете.Ru» врач-психотерапевт, сексолог клиники «Будь Здоров на Фрунзенской», кандидат медицинских наук Игорь Кан.

«Если говорить о плюсах, то в первую очередь стоит обратить внимание на выброс дофамина и адреналина на фоне физической активности (танцы, скалолазание, велосипед, даже интенсивная прогулка) и эмоциональной реакции на смену привычного образа жизни. Мозг часто путает физиологическое возбуждение от спорта с сексуальным возбуждением. После совместной «встряски» вам легче переключиться на интимную близость. Вдобавок важно понимать, что рутина — главный враг страсти. Совместное освоение нового навыка (сноубординг, горные лыжи, дайвинг, гончарное дело или походный сплав) создает так называемую нейропластичность. Вы видите партнера в новой роли (сильного, ловкого, увлеченного), что «перезагружает» восприятие и пробуждает интерес», — заметил Кан.

Кроме того, активный отдых снижает уровень стресса. Физиологически это сопровождается снижением уровня кортизола. Если оба партнера расслаблены, не думают о работе, либидо не подавляется кортизолом. Но есть и подводные камни.

«Если досуг слишком изнурительный, то на секс вряд ли можно рассчитывать. Кроме того, важно учитывать, что, если один партнер гораздо сильнее, а второй еле поспевает, это вызывает не возбуждение, а раздражение и чувство неловкости. Важен «кооперативный» досуг, когда вы работаете в паре, а не соревновательный, где один выигрывает, а другой проигрывает. Если вы воспринимаете спорт и физическую нагрузку, как «обязаловку для повышения КПД семьи», это превращается в еще одну работу. Кроме того, если во время отдыха вы молчите или ругаетесь из-за навигатора — эффекта не будет. Если вы смеетесь, подбадриваете друг друга и тактильно контактируете — будет», — заметил сексолог.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили об опасности избытка физической нагрузки для иммунитета.

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