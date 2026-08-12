Россиян предупредили, что избыток физнагрузки подавляет иммунитет

Умеренная физическая активность повышает иммунитет и снижает риск развития инфекционных заболеваний. Однако интенсивные занятия спортом при недостатке отдыха дают противоположный эффект. Чрезмерные тренировки заставляют мышечную ткань подавать клеточные сигналы, которые запускают системное воспаление и разрушают иммунную защиту организма, предупредила читателей «Газеты.Ru» доцент кафедры биологии и биоинформатики НовГУ Анна Петрова.

«Во время интенсивных тренировок происходит повышение уровня стресс-гормонов, кортизола и адреналина, которые подавляют работу иммунитета. К тому же во время физических нагрузок выделяются миокины, биологически активные вещества, синтезируемые мышцами, среди них интерлейкин-6, интерлейкин-10 и фактор роста фибробластов. Интенсивность нагрузок напрямую влияет на их уровень, в умеренном количестве они оказывают противовоспалительный эффект, а при избыточных запускают синтез факторов воспаления, от чего в первую очередь страдает иммунитет. Продолжительные высокие нагрузки способствуют накоплению микротравм мышечной ткани. В результате высвобождаются DAMP-молекулы — специфические клеточные сигналы SOS, которые запускают системное воспаление и перегружают иммунную систему», — объяснила доцент.

Это приводит к феномену перетренированности (OTS). Это сложное патологическое состояние, при котором объемы тренировок хронически превышают восстановительные возможности организма. Оно сопровождается длительной усталостью, падением спортивных результатов, ухудшением психологического состояния и частыми заболеваниями.

«Возникает эффект «открытого окна» — период от нескольких часов до нескольких суток после тяжелой тренировки или соревнований, когда защитные функции иммунитета значительно ослаблены. Главными условиями сохранения здоровья спортсменов остаются грамотное планирование тренировок под руководством тренера, сбалансированное питание для восполнения нутриентов и полноценный отдых с использованием массажа и физиотерапии», — заключила Петрова.

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