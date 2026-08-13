Врач рассказал, сколько времени должен занимать дневной сон

Лучше ограничивать дневной сон 20–30 минутами, не больше 40 минут. За это время организм успевает частично восстановиться, но не погружается в глубокие стадии сна, после которых часто бывает трудно проснуться — появляется разбитость, сонливость, головная боль, рассказал «Газете.Ru» врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

«Иногда можно услышать мнение, что два коротких эпизода сна по 15–20 минут полезнее одного более продолжительного. Однако убедительных данных, подтверждающих преимущества такого режима для большинства людей, нет. Обычно одного короткого дневного сна вполне достаточно. Несколько эпизодов сна в течение дня могут быть оправданы лишь при сменной работе или вынужденном недосыпе, но не являются универсальной рекомендацией», — объяснил врач.

Чтобы дневной сон действительно принес пользу, важно правильно его организовать. Комнату желательно затемнить, проветрить или охладить с помощью кондиционера либо вентилятора, поддерживая комфортную температуру. Перед сном стоит выпить достаточное количество воды, поскольку обезвоживание усиливает слабость и может стать причиной головной боли.

«На засыпание обычно достаточно закладывать около 10–15 минут, а после пробуждения полезно дать себе еще 10–15 минут, чтобы окончательно прийти в себя. Если после дневного сна регулярно появляются головная боль, выраженная сонливость или чувство разбитости, стоит сократить его продолжительность или обсудить проблему со специалистом. Главное правило простое: дневной сон должен дополнять полноценный ночной отдых, а не заменять его. Тогда он поможет сохранить работоспособность, хорошее самочувствие и ясность мышления», — заключил доктор.

Ранее врач посоветовал спать днем полчаса в жаркие дни для улучшения самочувствия.