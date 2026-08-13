Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Наука

Назван улучшающий память морской деликатес

Frontiers: вещества из морских гребешков улучшают память у людей старше 40 лет
Dontree_M/Shutterstock/FOTODOM

Вещества плазмалогены из морских гребешков, могут помогать поддерживать память и внимание у людей среднего и пожилого возраста. К такому выводу пришли японские ученые после рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследовании участвовали 66 здоровых добровольцев старше 40 лет. У всех участников до начала эксперимента показатели памяти были ниже средних. В течение 12 недель участники ежедневно принимали либо плазмалогены — особый класс фосфолипидов, выделенных из морских гребешков, — либо плацебо.

После завершения эксперимента у людей, получавших плазмалогены, показатели словесной памяти оказались статистически значимо выше, чем в группе плацебо. Ученые также отметили улучшение некоторых показателей внимания. Серьезных побочных эффектов за время исследования не зафиксировали.

«Плазмалогены входят в состав клеточных мембран и особенно распространены в тканях мозга. Они участвуют в поддержании работы синапсов — контактов между нервными клетками, через которые передаются сигналы», — объяснили ученые.

Исследователи предполагают, что именно поддержка работы нервных клеток может объяснять положительное влияние плазмалогенов на когнитивные функции. При этом пока нельзя утверждать, что добавки из морских гребешков предотвращают возрастное ухудшение памяти или лечат когнитивные нарушения.

Авторы также отмечают, что исследование было небольшим и продолжалось всего 12 недель. Чтобы подтвердить полученные результаты и определить долгосрочный эффект плазмалогенов, потребуются более масштабные и длительные испытания.

Ранее ученые выяснили, что жирная рыба не снижает риск болезни Альцгеймера.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!