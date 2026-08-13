Назван улучшающий память морской деликатес

Frontiers: вещества из морских гребешков улучшают память у людей старше 40 лет

Вещества плазмалогены из морских гребешков, могут помогать поддерживать память и внимание у людей среднего и пожилого возраста. К такому выводу пришли японские ученые после рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследовании участвовали 66 здоровых добровольцев старше 40 лет. У всех участников до начала эксперимента показатели памяти были ниже средних. В течение 12 недель участники ежедневно принимали либо плазмалогены — особый класс фосфолипидов, выделенных из морских гребешков, — либо плацебо.

После завершения эксперимента у людей, получавших плазмалогены, показатели словесной памяти оказались статистически значимо выше, чем в группе плацебо. Ученые также отметили улучшение некоторых показателей внимания. Серьезных побочных эффектов за время исследования не зафиксировали.

«Плазмалогены входят в состав клеточных мембран и особенно распространены в тканях мозга. Они участвуют в поддержании работы синапсов — контактов между нервными клетками, через которые передаются сигналы», — объяснили ученые.

Исследователи предполагают, что именно поддержка работы нервных клеток может объяснять положительное влияние плазмалогенов на когнитивные функции. При этом пока нельзя утверждать, что добавки из морских гребешков предотвращают возрастное ухудшение памяти или лечат когнитивные нарушения.

Авторы также отмечают, что исследование было небольшим и продолжалось всего 12 недель. Чтобы подтвердить полученные результаты и определить долгосрочный эффект плазмалогенов, потребуются более масштабные и длительные испытания.

Ранее ученые выяснили, что жирная рыба не снижает риск болезни Альцгеймера.