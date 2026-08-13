Жирная рыба не снижает риск болезни Альцгеймера, выяснили ученые

Регулярное употребление жирной рыбы, такой как семга, скумбрия и палтус, не связано со снижением риска развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Школы науки и политики в области питания имени Фридмана при Университете Тафтса (США) Результаты исследования опубликованы в American Journal of Epidemiology (AJE).

Авторы проанализировали данные о здоровье и питании 2012 участников Framingham Heart Study без когнитивных нарушений, за которыми наблюдали в течение 21 года. Несмотря на длительный анализ, исследователи не обнаружили убедительных доказательств того, что употребление жирной рыбы защищает от болезни Альцгеймера.

Ученые отмечают, что предыдущие исследования могли переоценивать пользу рыбы.

«Люди, которые регулярно едят жирную рыбу, как правило, в целом придерживаются более здорового образа жизни: лучше питаются, больше двигаются, реже курят и имеют лучший доступ к медицинской помощи. Поэтому снижение риска деменции в таких исследованиях могло быть связано не непосредственно с употреблением рыбы, а с совокупностью этих факторов», — объяснили ученые.

При этом результаты не означают, что жирная рыба «бесполезна» и следует исключить из рациона. По словам ученых, скумбрия, сельдь и лосось остаются источником омега-3 и других полезных жирных кислот, неоьходимых для построения клеток, поддержки сердечно-сосудистой и нервной систем. Однако, по мнению исследователей, рассчитывать на один продукт как на средство профилактики болезни Альцгеймера не стоит.

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