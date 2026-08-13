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Наука

Бега и плавания мало для защиты от хронических болезней, выяснили ученые

JSMS: кардио без силовых тренировок хуже защищает от хронических болезней
R Photography Background/Shutterstock/FOTODOM

Сочетание силовых и аэробных тренировок может значительно эффективнее снижать риск хронических заболеваний, чем занятия только кардио. К такому выводу пришли ученые из Университета Квинсленда. Результаты исследования опубликованы в Journal of Science and Medicine in Sport (JSMS).

Исследователи в течение девяти лет наблюдали более чем за восемью тысячами жителей Австралии в возрасте от 40 до 64 лет. Ученые сравнили состояние здоровья людей, которые занимались только аэробными тренировками, только силовыми упражнениями или совмещали оба вида нагрузки.

Наиболее выраженный защитный эффект обнаружили у участников, которые регулярно выполняли и кардио-, и силовые упражнения. По сравнению с людьми, практически не занимавшимися спортом, у них риск развития сахарного диабета второго типа был ниже на 50%, гипертонии — на 24%, а некоторых видов рака — на 23%.

При этом исследователи отмечают, что пользу оказывали не только аэробные нагрузки. Силовые упражнения обеспечивали дополнительный защитный эффект, который не объяснялся преимуществами одного лишь кардио.

Авторы работы считают, что рекомендации по физической активности должны уделять больше внимания силовым тренировкам. К ним относятся упражнения с отягощениями, эспандерами и собственным весом — например, приседания, отжимания и выпады.

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