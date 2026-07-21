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Российские ученые выявили четыре признака клеточного старения сердца

Первый МГМУ: клетки сердечной мышцы меняются с возрастом
Shutterstock

Ученые Сеченовского Университета впервые детально описали, как меняются клетки сердечной мышцы с возрастом, и выделили четыре ключевых маркера биологического старения миокарда. Открытие меняет подход к диагностике сердечных заболеваний у пожилых пациентов.

Исследование провели сотрудники Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского Университета совместно с клиницистами и коллегами из НИИ морфологии человека им. академика А.П. Авцына.

Клеточное старение, или сенесценция, — процесс, при котором клетки перестают делиться и начинают выделять токсичные вещества, мешающие соседним клеткам восстанавливаться. В сердечной мышце это особенно опасно: кардиомиоциты, качающие кровь, практически не обновляются, а поврежденные клетки накапливаются десятилетиями.

Ученые выделили четыре маркера старения. Первый — накопление липофусцина, «пигмента старения»: желтоватых гранул из окисленных жиров и белков, засоряющих клетки; у пожилых его втрое больше. Второй — сенесцентные клетки с высокой активностью гена p16.

«С возрастом таких клеток становится все больше — они вырабатывают токсичные вещества и не дают молодым клеткам регенерировать, создавая порочный круг», — пояснила ассистент Института клинической морфологии и цифровой патологии Анна Акулова.

Третий маркер — уменьшение числа капилляров, снабжающих кардиомиоциты кислородом. Четвертый — иной характер воспаления: у молодых иммунный ответ активен, у пожилых воспаление становится вялым и хроническим, постепенно разрушая орган.

«Если не учитывать возрастные изменения, мы рискуем либо не назначить лечение, когда оно нужно, либо применить агрессивную терапию там, где она только навредит», — объяснила профессор Евгения Коган, академик РАЕН, директор Референс-центра по патологической анатомии Сеченовского Университета.

Исследователи предложили включить в диагностику для пожилых новые маркеры старения. В перспективе открытие поможет разрабатывать сенолитики — препараты, избирательно устраняющие стареющие клетки.

Ранее был раскрыт главный механизм биологического старения организма.

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