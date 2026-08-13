Ученые развеяли популярный миф о мотивации

PNAS: усилия повышают мотивацию, а не рождаются из нее

Физические усилия могут поддерживать мотивацию, а не только быть ее следствием. К такому выводу пришли исследователи Университета Нагои, изучившие работу орексиновых нейронов у крыс. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Орексиновые нейроны участвуют в регуляции сна, аппетита и расхода энергии. Ученые решили проверить, какую роль они играют в способности продолжать действовать ради награды, даже когда для ее получения приходится прилагать все больше усилий.

Для этого исследователи создали генетически модифицированных крыс, у которых могли избирательно управлять активностью орексиновых нейронов. Животные выполняли задание, в котором для получения пищевого вознаграждения им требовалось нажимать на рычаг все большее число раз. Чем дольше крыса продолжала выполнять задание, тем выше считался уровень ее мотивации.

Когда орексиновые нейроны активировали, крысы были готовы совершать больше нажатий ради награды. А при повреждении этих нейронов животные быстрее прекращали попытки.

Одновременно ученые наблюдали за активностью нейронов в режиме реального времени. Она возрастала перед получением награды и тем сильнее, чем больше усилий требовалось от животного. Если ожидаемая награда не появлялась, активность все равно оставалась повышенной.

Исследователи отдельно подавляли работу орексиновых нейронов именно в момент ожидания награды. В результате крысам становилось сложнее выполнять задания, требующие усилий, а их мотивация снижалась. При этом дополнительная стимуляция нейронов сверх естественного уровня не усиливала стремление животных работать ради награды.

По мнению ученых, результаты указывают на роль орексиновой системы в поддержании целенаправленного поведения: мозг не просто запускает действие благодаря мотивации — активность, связанная с усилием и ожиданием результата, сама поддерживает готовность продолжать действовать.

Исследователи надеются, что дальнейшее изучение этой системы поможет лучше понять механизмы потери мотивации, которая наблюдается, в частности, при депрессии, СДВГ и других расстройствах.

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