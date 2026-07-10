Психолог считает, что нужно иметь в расписании часы запланированного безделья

Нас с детства учат: если ты ничего не делаешь — значит, ты ленивый, безответственный. Но с точки зрения психологии безделье — фаза, когда мозг занимается внутренней ревизией и отдыхает, — рассказала «Газете.Ru» кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Когда вы сидите и смотрите в стену, или лежите на диване без телефона, или просто гуляете без наушников и цели, в вашем мозге активируется так называемая «сеть пассивного режима работы». Именно в этом состоянии мозг не потребляет информацию извне, а занимается внутренней ревизией: сортирует воспоминания, перерабатывает эмоции, ищет скрытые связи между, казалось бы, не связанными событиями, разгребает метафорический чердак. Без этого режима наступает когнитивная перегрузка — вы начинаете тупить, забывать простые вещи, раздражаться по пустякам. Так что безделье — это не роскошь, а базовая гигиена мозга», — отметила Шпагина.

Однако, по ее словам, проблема в том, что мы сами себе не разрешаем ничего не делать. Тревога за убитое время оказывается сильнее, чем сам отдых.

«Важно легализовать лень официально. Ввести в свое расписание технику «запланированного безделья». Выделите два часа в неделю, лучше в один и тот же день и время, и объявите их священными. В эти два часа вы не работаете, не убираете, не проверяете почту, не листаете соцсети, не читаете книги по саморазвитию, не делаете зарядку. Вы делаете ровно ничего. Спите, смотрите в потолок, сидите на балконе, гуляете по парку без маршрута. Главное — никакой продуктивной деятельности. Никакого «полезного» контента», — заключила психолог.

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