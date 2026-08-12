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Наука

Врач рассказала, сколько нужно съесть бананов, чтобы получить дозу радиации как при КТ

Врач Антонова: чтобы получить дозу радиации как при КТ, нужно съесть 70 тыс. бананов
itaci/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы «набрать» дозу одной КТ брюшной полости (около 10 мЗв), нужно съесть 70 000 бананов за раз, рассказала «Газете.Ru» врач-радиолог отделения радионуклидной терапии Института ядерной медицины в Химках Светлана Антонова.

«Да, радиация бывает техногенной — от рентгеновских аппаратов, ядерных станций или последствий аварий. Но гораздо больше мы получаем естественного облучения, просто живя на Земле. В среднем человек за год получает от 2,4 до 3 мЗв естественного облучения. Источники этого фона — самые обычные вещи: земля под ногами, атмосфера, радон, который просачивается из-под земли, и даже еда. Например, калий-40 содержится в бананах, картофеле, мясе и даже в наших мышцах. Один банан дает всего 0,0001 мЗв. Чтобы «набрать» дозу одной КТ брюшной полости (около 10 мЗв), нужно съесть... 70 000 бананов за раз! Так что банановая радиация — скорее шутка, чем угроза», — объяснила доктор.

По словам Антоновой, рентген, КТ и другие процедуры тоже облучают — но это контролируемая и оправданная радиация. Врачи всегда стараются соблюдать принцип ALARA («настолько низко, насколько это разумно достижимо»): использовать минимальную дозу, достаточную для точного диагноза или эффективного лечения.

«Примеры доз: флюорография грудной клетки — 0,05–0,1 мЗв, маммография — около 0,4 мЗв, КТ брюшной полости — примерно 10 мЗв. Это сравнимо с несколькими годами естественного фона, — но зато может спасти жизнь. При лечении рака щитовидной железы с помощью радиоактивного йода пациент получает дозу около 150–200 миллизиверт (мЗв). А ликвидаторы Чернобыльской аварии в самых тяжелых случаях могли получить до 20 000 мЗв — это как пройти 100–200 таких курсов лечения за один раз! Главное — проходить такие обследования по реальным показаниям, а не «на всякий случай», — заключила врач.

Ранее врач рассказал, можно ли делать несколько процедур КТ, рентгена и флюорографии подряд.

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