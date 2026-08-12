Врач рассказала, сколько нужно съесть бананов, чтобы получить дозу радиации как при КТ

Чтобы «набрать» дозу одной КТ брюшной полости (около 10 мЗв), нужно съесть 70 000 бананов за раз, рассказала «Газете.Ru» врач-радиолог отделения радионуклидной терапии Института ядерной медицины в Химках Светлана Антонова.

«Да, радиация бывает техногенной — от рентгеновских аппаратов, ядерных станций или последствий аварий. Но гораздо больше мы получаем естественного облучения, просто живя на Земле. В среднем человек за год получает от 2,4 до 3 мЗв естественного облучения. Источники этого фона — самые обычные вещи: земля под ногами, атмосфера, радон, который просачивается из-под земли, и даже еда. Например, калий-40 содержится в бананах, картофеле, мясе и даже в наших мышцах. Один банан дает всего 0,0001 мЗв. Чтобы «набрать» дозу одной КТ брюшной полости (около 10 мЗв), нужно съесть... 70 000 бананов за раз! Так что банановая радиация — скорее шутка, чем угроза», — объяснила доктор.

По словам Антоновой, рентген, КТ и другие процедуры тоже облучают — но это контролируемая и оправданная радиация. Врачи всегда стараются соблюдать принцип ALARA («настолько низко, насколько это разумно достижимо»): использовать минимальную дозу, достаточную для точного диагноза или эффективного лечения.

«Примеры доз: флюорография грудной клетки — 0,05–0,1 мЗв, маммография — около 0,4 мЗв, КТ брюшной полости — примерно 10 мЗв. Это сравнимо с несколькими годами естественного фона, — но зато может спасти жизнь. При лечении рака щитовидной железы с помощью радиоактивного йода пациент получает дозу около 150–200 миллизиверт (мЗв). А ликвидаторы Чернобыльской аварии в самых тяжелых случаях могли получить до 20 000 мЗв — это как пройти 100–200 таких курсов лечения за один раз! Главное — проходить такие обследования по реальным показаниям, а не «на всякий случай», — заключила врач.

Ранее врач рассказал, можно ли делать несколько процедур КТ, рентгена и флюорографии подряд.