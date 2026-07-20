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Наука

Можно ли делать несколько процедур КТ, рентгена и флюорографии подряд, рассказал врач

Врач Ягубова: флюорография по лучевой нагрузке сопоставима с парой поездок в метро
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Лучевая нагрузка суммируется, однако даже несколько исследований подряд не наносят вреда организму, так как дают минимальную нагрузку. Так, например, одна флюорография равна непродолжительному полету на самолете или нескольким поездкам в метро, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры лучевой диагностики Пироговского Университета Кира Ягубова.

«Во-первых, есть исследования, например УЗИ или МРТ, которые не имеют лучевой нагрузки, то есть не могут быть вредными. А такие исследования как рентгенография, компьютерная томография и другие, действительно, имеют лучевую нагрузку, которая измеряется в зивертах. Только во время исследований доза измеряется в милизивертах: то есть сделать одну флюорографию равно непродолжительному полету на самолете или нескольким поездкам в метро», — объяснила доктор.

По словам врача, лучевая нагрузка суммируется, однако, если ваше исследование обосновано и имеет цель, не нужно выжидать никаких сроков.

«Ведь главный принцип медицины «Не навреди» имеет свое отражение и в современной лучевой диагностике, а именно принципе ALARA («As Low As Reasonably Achievable») — подвергаться настолько малому количеству радиации, насколько это разумно и возможно; и регулируется большим количеством документов. Соответственно, получить лучевую нагрузку, которая может вызвать какие-то неблагоприятные последствия, во время диагностических исследования на сегодняшний день практически невозможно», — заключила Ягубова.

Ранее сообщалось, что в России создали препарат для снижения побочных эффектов лучевой терапии.

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