Можно ли делать несколько процедур КТ, рентгена и флюорографии подряд, рассказал врач

Лучевая нагрузка суммируется, однако даже несколько исследований подряд не наносят вреда организму, так как дают минимальную нагрузку. Так, например, одна флюорография равна непродолжительному полету на самолете или нескольким поездкам в метро, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры лучевой диагностики Пироговского Университета Кира Ягубова.

«Во-первых, есть исследования, например УЗИ или МРТ, которые не имеют лучевой нагрузки, то есть не могут быть вредными. А такие исследования как рентгенография, компьютерная томография и другие, действительно, имеют лучевую нагрузку, которая измеряется в зивертах. Только во время исследований доза измеряется в милизивертах: то есть сделать одну флюорографию равно непродолжительному полету на самолете или нескольким поездкам в метро», — объяснила доктор.

По словам врача, лучевая нагрузка суммируется, однако, если ваше исследование обосновано и имеет цель, не нужно выжидать никаких сроков.

«Ведь главный принцип медицины «Не навреди» имеет свое отражение и в современной лучевой диагностике, а именно принципе ALARA («As Low As Reasonably Achievable») — подвергаться настолько малому количеству радиации, насколько это разумно и возможно; и регулируется большим количеством документов. Соответственно, получить лучевую нагрузку, которая может вызвать какие-то неблагоприятные последствия, во время диагностических исследования на сегодняшний день практически невозможно», — заключила Ягубова.

Ранее сообщалось, что в России создали препарат для снижения побочных эффектов лучевой терапии.