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Наука

Врачи назвали две вечерние привычки, повышающие риск инсульта

Eating Well: привычка лежать вечером повышает риск инсульта
txking/Shutterstock/FOTODOM

Употребление алкоголя, соленой и сладкой пищи на ужин могут негативно влиять на здоровье сосудов и со временем повышать риск инсульта, так же как и привычка отдыхать лежа в вечернее время. Об этом диетологи Лиз Вайс и Розанна Раст (Университет Индианы) рассказали изданию Eating Well.

По словам Вайс, особенно опасны для людей с повышенным давлением блюда с высоким содержанием натрия: пицца, чипсы, мясные полуфабрикаты и еда навынос. Избыток соли затрудняет контроль артериального давления — одного из основных факторов риска инсульта.

Еще одной нежелательной привычкой диетолог Раст назвала употребление алкоголя перед сном. По ее словам, спиртные напитки способны повышать давление, влиять на состояние сосудов и усиливать воспалительные процессы. Кроме того, алкоголь может нарушать качество сна, а полноценный сон важен для поддержания сердечно-сосудистого здоровья.

Вайс также призвала не проводить весь вечер на диване после рабочего дня. Если человек большую часть дня работает сидя, дополнительное бездействие вечером лишает его возможности увеличить физическую активность, которая помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов.

Кроме того, специалисты советуют ограничить вечером сладкие блюда и напитки. Их регулярное употребление увеличивает общее количество сахара в рационе и в долгосрочной перспективе может способствовать развитию ожирения, гипертонии и диабета второго типа — состояний, связанных с повышенным риском инсульта.

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