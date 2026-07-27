Россиянам рассказали, когда головная боль может указывать на инсульт

Головную боль, особенно которая возникла впервые или сопровождается другими симптомами, нельзя терпеть, так как она может указывать на другие заболевания. Например, головная боль, возникшая вместе вместе со слабостью рук, онемением лица или потерей чувствительности, может указывать на инсульт, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики им. Бадаляна Пироговского Университета Артем Толмачев.

Головная боль представляет собой одну из самых распространенных жалоб, с которой пациенты могут обратиться к неврологу. При этом крайне важны определенные характеристики головной боли: локализация и характер (сдавливающая, распирающая, пульсирующая и т.д.).

«В ряде случаев головная боль может быть обусловлена наличием или дебютом другого заболевания. При этом следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью в случае возникновения впервые возникшей очень сильной головной боли, если головная боль возникла после черепно-мозговой травмы, если головная боль сопровождается появлением неврологической симптоматики (двоение в глазах, онемение лица или конечностей, речевые нарушения, мышечная слабость в руках или ногах). Такая головная боль может быть связана с инсультом, различными инфекциями, новообразованиями головного мозга и другими серьезными состояниями. При выявлении такой симптоматики следует незамедлительно обратиться к врачу», — объяснил доктор.

Кроме того, важно, носит ли головная боль приступообразный характер или постоянный, чем провоцируется, когда возникает, в какое время (утро/ вечер), помогает ли прием определенных препаратов.

«Например, головная боль напряжения — крайне часто встречающийся вид головной боли, при которой пациент ощущает сдавливание вокруг головы по типу «обруча» или «тисков». Головная боль напряжения чаще всего возникает на фоне стресса или выраженного мышечного напряжения. Некоторые пациенты описывают ее как не сильную, тем не менее даже такую боль терпеть не стоит», — заметил врач.

Также, по словам врача, некоторые типы головных болей могут оказывать влияние лишь на качество жизни пациента и приводить к выраженному дискомфорту.

«Например, мигрень — это головная боль приступообразного пульсирующего характера средней или высокой интенсивности, локализуется как правило с одной стороны головы и сопровождается повышенной чувствительностью к свету и звукам. Кроме того, у мигрени может быть так называемая аура — это различные обратимые неврологические симптомы, которые возникают перед головной болью или одновременно с ней. Это могут быть различные вспышки, возникающие перед глазами, мерцающие зигзаги, выпадения полей зрения, чувствительные нарушения в конечностях и различные другие симптомы», — заключил Толмачев.

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