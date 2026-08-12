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Наука

Магнитное поле Земли влияет на принятие решений людьми, выяснили ученые

Frontiers: магнитное поле Земли незаметно влияет на принятие решений людьми
Marc Ward/Shutterstock/FOTODOM

Магнитное поле Земли может влиять на решения людей, не вызывая у них осознанных ощущений. К такому выводу пришли исследователи из Национального университета Кенбук в Южной Корее. Результаты их работы опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience.

В эксперименте участвовали 108 добровольцев. Ученые предложили им сыграть в упрощенную версию корейской игры го, где участники должны были случайным образом определить, кто получит черные камни. Исследователи проводили испытания в помещении, где магнитное поле Земли либо сохраняли, либо практически полностью нейтрализовали. Участники не знали, какое условие использовалось в каждом раунде.

Когда магнитное поле нейтрализовали, добровольцы реже выбирали черные камни, чем ожидалось при случайном выборе. При обычном магнитном поле такого отклонения не наблюдалось. При этом почти 98% участников заявили, что не почувствовали никаких изменений во время эксперимента.

По мнению ученых, это может указывать на то, что человеческий организм способен регистрировать магнитное поле, однако информация от такого механизма не обязательно доходит до сознания.

Исследователи пока не знают, каким образом это может происходить. Среди возможных механизмов они рассматривают криптохромы — белки, участвующие в магнитной ориентации у некоторых животных, а также крошечные частицы магнетита, обнаруженные в человеческом мозге.

Авторы отмечают, что результаты пока не доказывают существование у человека полноценного «магнитного чувства». Неизвестно также, может ли магнитное поле влиять на повседневное поведение, настроение или важные жизненные решения. Для подтверждения этой гипотезы потребуются дополнительные исследования.

Ранее гелиобиолог перечислила последствия сильной магнитной бури для организма.

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