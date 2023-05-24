Найдено научное подтверждение влиянию космической погоды на здоровье людей

До сих пор в научных кругах считалось, что солнечная активность, в том числе магнитные бури, не оказывает никакого влияния на состояние организма человека. Однако в последнее время появился ряд научных статей, где утверждается обратное: космическая погода влияет на сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат и психику. Когда и где людям действительно стоит опасаться магнитных бурь, в какие сезоны и время суток организм человека наиболее к ним восприимчив, а также какие группы населения наиболее уязвимы перед космической погодой, – в материале «Газеты.Ru».

Появление магнитных бурь

Существование метеозависимости или влияния космической погоды на человека всегда ставилось учеными под сомнение — и даже отрицалось. Однако последние исследования в области гелиобиологии говорят об ином.

«Космическая погода — это сочетание возмущений геомагнитного поля Земли и атмосферных явлений. Мы живем в магнитосфере – это защитная оболочка, которая покрывают всю Землю и защищает ее от космического влияния, в частности от вспышек на Солнце. Однако в приполюсных широтах есть «дыры», так называемые каспы, через которые на Землю может проникать солнечный ветер (поток ионизированных частиц, возникающий в результате солнечных вспышек)», – объяснила ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН, руководитель секции по «Гелиобиологии» научного совета РАН по проблеме «Солнечно-земные связи», доктор физико-математических наук Тамара Бреус.

Проникновение солнечного ветра и провоцирует возмущение геомагнитного поля Земли, то есть появление магнитных бурь и других явлений, например, полярных сияний.

Космический провокатор

По словам гелиобиолога, человек приспособлен к подобным явлениям, но иногда они все равно оказывают значительное влияние на здоровье, – об этом говорят многие исследования.

«Дело в том, что каждая клетка нашего организма имеет свой заряд, поэтому они и реагируют на изменения магнитного поля, которые проявляются в виде магнитных бурь. В этом плане мы все метеозависимы», – объяснила Бреус.

По словам профессора, главного научного сотрудника Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Натальи Клейменовой, свою роль играют и колебания магнитного поля.

«Колебания — это амплитуда и частота. Если частота колебаний магнитного поля совпадает с частотой каких-то органов человека, то происходит камертонный эффект. Мы много изучали инсульты и инфаркты и обнаружили: когда в магнитном поле, во время магнитной бури, возникают колебания с периодами 1-2 секунды, — а это совпадает с работой нашего сердца, — то у больных людей могут возникнуть проблемы в виде инсультов и инфарктов», – рассказала «Газете.Ru» Клейменова.

Все клетки организма привыкли работать в определенном ритме, а геомагнитные возмущения этот ритм сбивают, поэтому они и оказывают негативное влияние на здоровье, считают специалисты.Так, сильные магнитные бури (больше 4 баллов по Kp-индексу, который представляет собой усредненное значение геомагнитной активности для каждых трех часов в сутках) влияют на сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат и даже психику человека.

«Еще Чижевский высказывал гипотезу о том, что повышение солнечной активности способствуют активизации мышления больших популяционных групп. Мы проверили эту гипотезу», – рассказывает Бреус.

По словам ученого, команда исследовала частоты появления слов из определенных смысловых групп в сообщениях пользователей научного форума. Всего при помощи специально разработанного бота было проанализировано более 11 тыс. сообщений. Команда обнаружила корреляцию между Кр-индексом геомагнитной активности и частотами появления слов из смысловых групп, относящихся к философскому осмыслению основных концепций квантовой механики, общей и специальной теории относительности.

«Максимумы числа сообщений по данным тематикам приходятся на дни пиковых значений Кр-индекса, достигающих от 4 до 6. Наше исследование дает дополнительные аргументы в пользу справедливости гипотезы А.Л. Чижевского о влиянии солнечной активности на психику и нервную систему людей», – объяснила Бреус.

Если говорить о сердечно-сосудистой системе, то под действием магнитного поля эритроциты — красные кровяные тельца — могут склеиваться, кровь начинает сворачиваться, сосуды сужаться, а давление в них растет. Одно из исследований ученых показало: за год во время магнитных бурь происходит дополнительно 11 тыс. инфарктов и 7 тыс. инсультов.

«На сердечный ритм магнитные бури также влияют. Если он сбивается, возникает тахикардия, брадикардия, аритмия. На очень больного человека с серьезными нарушениями сердечно-кровеносной системы буря может повлиять очень сильно и даже спровоцировать инсульт или инфаркт», – отметила Бреус.

Космическая погода влияет и на опорно-двигательную систему. Кости так же, как и все органы тела, питаются кровью. Поэтому во время магнитной бури могут возникнуть боли в опорно-двигательной системе. Это могут почувствовать люди с воспалением в суставах, — например, в коленях, — дополнила специалист.

«Сейчас метеозависимость — это доказанный наукой факт. Многие говорят, о том, что в таком случае на нас бы оказывало влияние все вокруг, но в основе этого влияния лежат ритмы. Если бы все вокруг нас ритмически изменяло магнитное поле, тогда бы действие на человека оказывалось и со стороны простого трамвая, но этого не происходит», – заключила Бреус.

Полюса опасности

Опасность магнитной бури для человека также зависит от состояния его организма, времени дня, сезона и местоположения. Так, по словам Бреус, наиболее интенсивные бури бушуют в северных широтах, а на экваторе они наоборот случаются реже. Именно поэтому люди, живущие в высоких широтах, ощущают влияние космической погоды сильнее.

«Более того, магнитные возмущения имеют сезонный ход: в марте-апреле они достигают своего максимума, а в летнее время и зимой их почти нет. Солнце имеет свой пик — в 12 часов, в полдень, к вечеру его влияние на нас падает. Поэтому полдень – самое опасное время», – добавила Бреус.

Маленькие дети могут совсем не ощущать этого воздействия, но начиная с 16 лет подростки становятся такими же чувствительными, как и взрослые люди. Самыми же восприимчивыми группами к сильным магнитным бурям являются старики и младенцы, отметила Бреус.

«Самые уязвимые группы — это старики и младенцы. Мы проводили исследование совместно с педиатрами, результаты которого показали: во время сильной магнитной бури, то есть при высоком Kp-индексе, у них может наступить внезапная смерть», – отметила специалист.

По словам Натальи Клейменовой, магнитные бури слабо влияют лишь на здоровых людей, а вот людям с какими-либо заболеваниями стоит опасаться геомагнитных изменений.

«Существуют разные точки зрения на влияние магнитных бурь на человека. Дело в том, что магнитная буря — зачастую слабое возмущение. Было проведено много работ. Например, были эксперименты с солдатами и матросами на разных широтах: и в экваторе, и на севере. Ученые пытались установить влияние магнитных возмущений — никаких изменений ни в крови, ни в поведении не нашли. Большие организмы умеют противостоять стрессу, — как бы сжаться и проигнорировать изменения. Другое дело, если речь идет о слабом организме, например, больном человеке. Тогда они очень чувствительны к малейшим изменениям», – заключила специалист.

Всего лишь совпадение?

Несмотря на проведенные исследования, не все в научном сообществе согласны с тем, что человек – метеозависим. Некоторые ученые все же считают это недоказанным фактом.

«Это мало исследованная область. Многие ученые отрицают это воздействие, я тоже к ним отношусь. В условиях большого города трамвай, который мимо вас проезжает, создает возмущение магнитного поля гораздо больше, чем любая магнитная буря. С другой стороны, существует статистика, которая подтверждает, что количество вызовов скорой помощи при магнитных бурях возрастает», – рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией физики околоземного пространства Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Вячеслав Пилипенко.

Парадокс, с его точки зрения, не объяснен: любой промышленный объект создает возмущение гораздо большее, чем магнитная буря, при этом именно бури отражаются на биологических объектах.

«Но отрицать это влияние полностью нельзя, потому что воздействие может быть оказано не на всех подряд, а на людей, которые находятся в пограничном состоянии — допустим, это роженица в больнице или человек с сердечной недостаточностью. На остальных же влияние очень слабое, часто незаметное», – отметил Пилипенко.

Врач-кардиолог, сотрудник кафедры факультетской терапии Сеченовского университета Антон Родионов отрицает существование метеозависимости.

«Цитирую свою книгу «Сердце»: какие симптомы чаще всего стараются объяснить «изменением погоды»? Головную боль, повышение или снижение давления, сонливость… Вспомните и постарайтесь честно ответить себе на вопрос, а при неизменной погоде голова болит, сонливость бывает? Конечно, бывает. При любой погоде бывает. При смене погоды чаще? Так и погода меняется часто», – отметил специалист.

Что касается артериального давления, то в течение суток у любого человека артериальное давление колеблется в пределах 50— 60 мм рт. ст., утверждает Родионов.

«Погода – это не фактор риска. Умирают люди не от погоды, а от заболеваний. Здоровый организм совершенно нормально подстраивается к перепадам температуры и атмосферного давления. А если нездоровый… тут уже погода не виновата. Если нормально лечиться, никакие перемены погоды не страшны», – заключил Антон Родионов.