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Наука

Гравюры на скорлупе страусиных яиц раскрыли неожиданную сторону древних людей

PLOS One: древние гравюры на скорлупе показали раннее символическое мышление людей
Pierre-Jean Texier/Diepkloof project

Международная команда археологов под руководством специалистов из Болонского университета обнаружила в Африке фрагменты скорлупы страусиных яиц с нанесенными геометрическими узорами, возраст которых оценивается в десятки тысяч лет. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Скорлупу страусиных яиц древние люди использовали не только в пищу, но и как прочный материал для изготовления сосудов для хранения воды и украшений, а благодаря устойчивости к разрушению такие фрагменты хорошо сохраняются в археологических слоях на протяжении десятков тысячелетий. На части найденных фрагментов исследователи разглядели повторяющиеся линейные и перекрестные узоры, нанесенные намеренно, а не случайно образовавшиеся при обработке.

С помощью микроскопического анализа царапин ученые установили, что линии наносились острым каменным орудием под определенным углом и с одинаковым нажимом, что указывает на осознанное, повторяемое действие, а не хаотичные пометки. Похожие по стилю узоры были обнаружены на нескольких фрагментах из разных слоев раскопа, что говорит о существовании устойчивой культурной традиции нанесения орнамента, передававшейся между поколениями.

Авторы работы рассматривают такие гравировки как одно из ранних свидетельств символического поведения человека — способности создавать и распознавать абстрактные знаки, не привязанные напрямую к практической функции предмета. Подобное поведение считается важным маркером развития абстрактного мышления и, возможно, ранних форм коммуникации через визуальные символы у древних сообществ.

«Регулярность и повторяемость этих узоров говорят о том, что это не случайные царапины, а осознанно создаваемый орнамент, значение которого могло быть понятно другим членам сообщества», — отметили авторы исследования. Дальнейший анализ подобных находок в разных регионах Африки может помочь понять, насколько широко была распространена эта традиция и как она соотносится с другими ранними формами символического поведения человека.

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