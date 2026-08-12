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Наука

Психопатические наклонности связали с бактериями в кишечнике

TPsy: три вида кишечных бактерий связаны с психопатическими чертами
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Порту обнаружили, что повышенная численность бактерий родов Allisonella и Prevotella, а также вида Cloacibacillus evryensis в кишечнике связана с психопатическими чертами личности. Результаты работы опубликованы в виде препринта в журнале Translational Psychiatry (TPsy).

Участники заполнили опросник для оценки психопатических черт, включая импульсивность, антисоциальность, манипулятивность и недостаток эмпатии. Кроме того, исследователи проанализировали образцы крови, слюны и кала, чтобы определить состав микробиоты и связанные с ней метаболические показатели.

Анализ показал, что у людей с более выраженными психопатическими чертами в кишечнике чаще встречались бактерии родов Allisonella и Prevotella, а также вида Cloacibacillus evryensis. При этом повышенное содержание бактерии Treponema vincentii в микробиоме полости рта, напротив, было связано с более низкими показателями психопатии.

Ученые предполагают, что обнаруженные связи могут быть связаны с влиянием микробов на воспалительные процессы, работу нервной системы и обмен веществ. Например, некоторые представители Prevotella ранее связывались с нейропсихиатрическими нарушениями, а C. evryensis может участвовать в производстве гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — нейромедиатора, связанного с регуляцией импульсивного поведения.

При этом исследователи подчеркивают: работа не доказывает, что микробы вызывают психопатические черты. Она лишь выявляет статистические связи между составом микробиома и особенностями личности. Для установления причинно-следственного механизма потребуются дальнейшие исследования.

Авторы считают, что в будущем особенности микробиома и его метаболиты могут рассматриваться как потенциальные биомаркеры психопатических черт.

Ранее ученые обнаружили неожиданные отличия в мозге психопатов.

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