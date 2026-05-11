Ученые обнаружили неожиданные отличия в мозге психопатов

Исследователи из Технологического университета Наньян, Пенсильванского университета и Калифорнийского государственного университета обнаружили, что у людей с выраженными психопатическими чертами увеличен стриатум — область мозга, связанная с мотивацией, вознаграждением и импульсивным поведением. Работа опубликована в журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).

С помощью МРТ ученые сравнили мозг 120 человек и оценили уровень психопатических черт при помощи опросника. Оказалось, что у людей с выраженными признаками психопатии стриатум в среднем примерно на 10% больше, чем у участников контрольной группы.

Стриатум расположен глубоко в передней части мозга и участвует в принятии решений, планировании действий, обработке вознаграждений и формировании мотивации. По словам авторов, увеличение этой структуры оказалось связано с повышенной потребностью в острых ощущениях, склонностью к риску и импульсивностью.

«Наши результаты помогают лучше понять биологические механизмы антисоциального поведения и психопатии. Помимо социальных и средовых факторов важно учитывать и различия в строении мозга», — отметила соавтор работы Оливия Чой.

Психопатия обычно связана с эгоцентричностью, отсутствием эмпатии и чувства вины, а также повышенным риском агрессивного и преступного поведения. Однако ученые подчеркивают, что не все люди с психопатическими чертами совершают преступления, как и не все преступники являются психопатами.

Авторы считают, что результаты поддерживают нейроразвивающую теорию психопатии, согласно которой особенности мозга формируются еще в детстве и подростковом возрасте. В норме стриатум постепенно уменьшается по мере взросления человека, однако у людей с психопатическими чертами этот процесс может происходить иначе.

«Мы давно знали, что психопаты стремятся к сильным стимулам и вознаграждениям. Теперь мы видим возможную нейробиологическую основу этого поведения», — отметил соавтор исследования Адриан Рейн.

Особенностью работы стало то, что исследование проводилось не только среди заключенных, но и среди обычных людей из общей популяции. Это позволило изучить психопатические черты у людей, которые живут обычной жизнью вне тюремной системы.

При этом ученые подчеркивают, что психопатия, вероятно, связана не с одной конкретной структурой мозга, а с целой сетью изменений, затрагивающих эмоциональную регуляцию, контроль импульсов и социальное поведение. Более поздние исследования также указывают на участие лобных областей мозга и систем, отвечающих за самоконтроль и обработку эмоций.

