Врач предупредил, что бруцеллезом можно заразиться через домашнее молоко

Бруцеллез — это бактериальная инфекция, которая относится к зоонозам, то есть передается человеку от животных. Основными источниками инфекции являются крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, реже собаки. Чаще всего заражение происходит при контакте с больными животными или их биологическими выделениями, а также при употреблении непастеризованного молока и изготовленных из него продуктов, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Летом 2026 года в трех округах Ставропольского края зарегистрированы вспышки бруцеллеза среди поголовья крупного рогатого скота. Также вспышки инфекции были зафиксированы в Самарской, Астраханской, Воронежской, Оренбургской, Волгоградской областях и многих других регионах.

«Возможна передача через поврежденную кожу, слизистые оболочки или при вдыхании аэрозолей, поэтому в группе повышенного риска находятся фермеры, ветеринарные врачи, сотрудники животноводческих хозяйств и мясоперерабатывающих предприятий. Опасность бруцеллеза заключается в том, что заболевание может переходить в хроническую форму. Для него характерны длительная лихорадка, выраженная слабость, потливость, боли в мышцах и суставах. При отсутствии своевременного лечения инфекция способна поражать суставы, позвоночник, нервную систему, сердце и репродуктивные органы, что может привести к стойкому снижению качества жизни», — сообщил врач.

Доктор советует не употреблять сырое молоко и продукты из непастеризованного молока неизвестного происхождения. Мясо домашнего скота необходимо подвергать полноценной термической обработке.

«Ответить на вопрос, что именно могло спровоцировать вспышку заболевания, без результатов эпидемиологического расследования невозможно. Как правило, подобные вспышки связаны с выявлением очага инфекции среди сельскохозяйственных животных, нарушением ветеринарного контроля, перемещением инфицированного скота или несвоевременным выявлением заболевших животных. Именно поэтому при регистрации бруцеллеза вводятся карантинные мероприятия, которые направлены прежде всего на локализацию очага, предотвращение распространения инфекции среди животных и снижение риска заражения людей. Для населения риск остается относительно невысоким при соблюдении простых мер профилактики: не употреблять непастеризованные молочные продукты и избегать контакта с потенциально больными животными без средств защиты», — заключил Неронов.

Ранее сообщалось, что в Самарской области объявили карантин из-за болезни Банга.