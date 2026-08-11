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Наука

Названы неочевидные симптомы рака яичников, которые часто принимают за проблемы с ЖКТ

Врач Гершфельд: вздутие и чувство тяжести могут указывать на рак яичников
zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

Рак яичников весьма часто маскируется под заболевания желудочно-кишечного тракта. Это отчасти происходит потому, что при прогрессировании заболевания как сама опухоль, так и сопутствующий ей асцит (жидкость в брюшной полости) начинают давить на соседние органы, что может вызывать постоянное вздутие, чувство тяжести, быстрое насыщение пищей, изменения характера стула, тошноту и даже рвоту, сообщил «Газете.Ru» Эдуард Гершфельд, онколог-гинеколог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии (ФГБУ СПб НИИФ).

«Самостоятельно отличить одно от другого можно по нескольким критериям. При проблемах с ЖКТ вздутие обычно зависит от того, что вы съели, усиливается к вечеру и проходит после того, как вы опорожнили кишечник и отошли газы. При раке яичников подобные симптомы чаще носят постоянный характер, не зависят от приемов пищи, не проходят после опорожнения кишечника и со временем только нарастают. Однако такая симптоматика свойственна пациентам с распространенной стадией заболевания», — объяснил врач.

Но поставить точный диагноз только по этим симптомам невозможно. В такой ситуации следует обратиться к врачу, обсудить характер, длительность и выраженность своих жалоб.

«Врач порекомендует выполнить обследование, включающее УЗИ органов брюшной полости и малого таза, возможно, КТ органов брюшной и грудной полости, МРТ малого таза, а при необходимости — фиброгастродуоденоскопию и фиброколоноскопию, направит на консультацию к профильным специалистам. Стоит помнить, что рак яичников в целом считается самой «немой» опухолью женской репродуктивной системы и дает о себе знать на распространенных стадиях заболевания. Чтобы этого избежать, достаточно следовать простому правилу: даже в отсутствии жалоб не стоит пренебрегать ежегодной консультацией врача-гинеколога», — заключил доктор.

Ранее сообщалось о неочевидных симптомах рака яичников, которые часто принимают за проблемы с ЖКТ.

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