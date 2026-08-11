Названы анализы крови, которые указывают на алкогольное повреждение печени

При подозрении на алкогольную болезнь печени врач в первую очередь назначает печеночные пробы, которые помогают оценить, насколько хорошо работает печень. При этом ключевыми для выявления алкогольного поражения печени считаются три анализа: АСТ (аспартатаминотрансфераза) и АЛТ (аланинаминотрансфераза), ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза), рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт «Инвитро» Дмитрий Бессуднов.

«Базовый набор для первичной диагностики включает АСТ и АЛТ, ГГТ, билирубин, альбумин, щелочную фосфатазу, а также протромбиновое время и МНО (международное нормализованное отношение). Все эти анализы комплексно отражают состояние печени, однако соотношение АСТ/АЛТ — это один из ключевых маркеров, позволяющих заподозрить именно алкогольную природу поражения печени. В норме уровень АЛТ в крови обычно немного выше уровня АСТ или они примерно равны. При алкогольном гепатите картина меняется: уровень АСТ становится выше уровня АЛТ, и их соотношение превышает 2:1», — объяснил врач.

Еще одним маркером алкогольного поражения является ГГТ. По словам врача, это фермент, который участвует в обмене аминокислот. Его активность в крови напрямую связана с употреблением алкоголя и является одним из наиболее чувствительных маркеров алкогольного и токсического поражения печени.

«При регулярном употреблении алкоголя уровень ГГТ повышается даже в тех случаях, когда другие печеночные ферменты остаются в норме. Это делает его ценным инструментом для выявления скрытого алкоголизма. Но сами по себе анализы крови не могут с абсолютной точностью подтвердить, что повреждение печени вызвано именно алкоголем. Они лишь дают врачу основания заподозрить эту причину», — заключил доктор.

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