Виноваты витаминки? Как БАДы провоцируют токсический гепатит

Врачам все чаще приходится иметь дело с пациентами, которые на постоянной основе принимают несколько разных БАДов. Иногда число препаратов достигает десятков, однако в погоне за идеальными показателями в анализах крови люди могут получить гепатит. В день борьбы с этим заболеванием «Газета.Ru» разбиралась, почему бесконтрольный прием добавок заставляет печень работать на пределе возможностей.

Почему БАДы могут вызвать токсический гепатит

Токсический гепатит представляет собой как острое, так и хроническое повреждение печени, возникающее из-за воздействия различных химических веществ, таких как яды, медикаменты или пищевые добавки. Более тысячи различных препаратов и растительных соединений могут оказывать токсическое воздействие на печень. Хотя точная статистика случаев поражения печени, вызванных биологическими активными добавками, неизвестна, по некоторым оценкам, они составляют от 20 до 73% всех случаев токсического гепатита, связанных с приемом лекарств.

«Токсические гепатиты, связанные с приемом биологически активных добавок (БАД), являются актуальной проблемой в современном медицинском сообществе. Специалисты европейского и американского обществ по изучению болезней печени подчеркивают, что травяные и диетические добавки входят в число причин клинически значимого поражения печени, включая тяжелые случаи с острой печеночной недостаточностью и трансплантацией. До 30% лекарственных поражений печени приходится именно на БАДы. Они могут вызывать широкий спектр повреждений печени: от легкого повышения уровня трансаминаз крови до острого гепатита с выраженным повреждением клеток печени . Кроме того, возможны холестатическое поражение печени (при нем нарушается отток желчи), сосудистое повреждение и в редких случаях — острая печеночная недостаточность. Скорость развития гепатита, связанного с приемом БАДов, может варьировать от нескольких дней до нескольких месяцев», — рассказала «Газете.Ru» врач общей практики, гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии, общей врачебной практики и ядерной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга Шархун.

По данным международных исследований и национальных регистров, доля поражений печени, связанных с БАДами, действительно растет, подтверждает доцент кафедры биохимии Пироговского Университета Рами Масамрех.

«В некоторых странах на них приходится до четверти и более всех случаев лекарственно-индуцированного поражения печени. Это связано не только с широким распространением добавок, но и с тем, что многие принимают сразу несколько средств одновременно, не сообщая об этом лечащему врачу», — объясняет специалист.

Печень — главный фильтр человеческого тела, который отвечает за очистку организма от вредных токсичных соединений. Она также обрабатывает излишки органических соединений, в том числе тех микроэлементов и растительных экстрактов, которые содержатся в БАДах. Токсичное воздействие активных компонентов разрушает гепатоциты — клетки печени, из-за чего орган постепенно теряет способность нормально выполнять свои функции. Таким образом, бесконтрольный прием добавок заставляет печень работать на пределе возможностей.

«Механизм повреждения может быть разным. Одни компоненты оказывают прямое токсическое воздействие на клетки печени. Другие запускают чрезмерную иммунную реакцию, при которой организм начинает повреждать собственную печеночную ткань. Кроме того, некоторые вещества нарушают работу ферментных систем печени, из-за чего изменяется метаболизм других препаратов. Именно поэтому и клиническая картина бывает очень разной: у некоторых заболевание долгое время никак себя не проявляет, в других случаях появляются слабость, снижение аппетита, тошнота, тяжесть или боль в правом подреберье, потемнение мочи, пожелтение кожи и склер, зуд. Иногда течение заболевания напоминает острый вирусный гепатит, поэтому без дополнительного обследования установить причину бывает непросто», — прокомментировал Масамрех.

А какие БАДы самые опасные?

По словам Шархун, некоторые БАДы и травы могут вызвать тяжелое поражение печени, особенно при высоких дозах, многокомпонентном составе, плохом контроле качества или при одномоментном приеме других средств и лекарственных препаратов.

«Например, желчегонные травы (шиповник, мята, ромашка и другие) могут вызвать желчную колику у пациента с желчекаменной болезнью. Всем известный чистотел содержит опасные алкалоиды (хелидонин, сангвинарин), которые токсически действуют на печеночные клетки, приводя к их гибели. Модным средством для снижения холестерина является красный дрожжевой рис, содержащий монаколин К — природный статин, который работает так же, как и лекарственные препараты этой группы. Но его дозировка в БАДах не контролируется, поэтому легко получить токсический гепатит, даже не подозревая, что вы принимаете серьезное лекарство», — рассказала врач.

Также, по словам Шархун, гепатотоксичностью обладает экстракт зеленого чая в концентрированной форме и куркумин в составе концентрированных добавок.

«Именно экстракты, особенно в высоких дозах и в составе средств для похудения, ассоциируются с поражением печени. Отдельной группой риска являются «спортивные» добавки с анаболическими стероидами и их незаявленными аналогами. Вредными для печени являются и энергетические и тонизирующие комплексы, если их состав непрозрачен или содержит высокие дозы отдельных веществ. И даже витаминные и минеральные добавки могут навредить печени. Например, избыток витамина А или перегрузка железом могут вызвать значимое поражение печени. Витамин А и его производные (ретинол, бета-каротин) накапливаются в печени, как жирорастворимый токсин. Бесконтрольный прием добавок с витамином А может привести к развитию фиброза и цирроза . Печень буквально «забивается» избытком ретинола. Поэтому витамины не следует принимать без подтвержденного дефицита, а высокие дозы жирорастворимых витаминов должны обсуждаться с врачом», — объяснила Шархун.

То же самое подтвердил и Масамрех. По его словам, в медицинской литературе действительно описаны случаи поражения печени после приема добавок с экстрактом зеленого чая, куркумином, чистотелом, алоэ вера, а также некоторых многокомпонентных средств для похудения, «очищения организма», набора мышечной массы или повышения потенции.

«Однако важно понимать, что подобные сообщения не означают, что эти компоненты обязательно вызовут заболевание у каждого человека. Чаще всего речь идет о редких индивидуальных реакциях или о превышении рекомендуемых доз. Отдельная проблема — сочетание БАДов с лекарственными препаратами. Некоторые добавки способны усиливать или, наоборот, ослаблять действие медикаментов, изменяя их обмен в печени . В результате концентрация лекарства в крови может повышаться, что увеличивает вероятность токсического воздействия, в том числе на печень. Именно поэтому перед началом приема любых добавок необходимо сообщить врачу обо всех препаратах, которые уже используются», — заметил Масамрех.

Главная проблема — в скрытности

Как уже отметили специалисты, гепатит, спровоцированный БАДами, возникает внезапно и может протекать непредсказуемо, то есть тяжесть поражения печени не всегда зависит от принятой дозы и других понятных факторов. Кроме того, его крайне сложно диагностировать.

«Основная сложность заключается в отсутствии специфических симптомов. Жалобы практически не отличаются от проявлений вирусных, аутоиммунных и других заболеваний печени. Кроме того, многие пациенты не считают БАДы лекарственными средствами и не упоминают их во время приема, поэтому врач не сразу связывает изменения в анализах с приемом добавок», — отметил Масамрех.

Диагноз устанавливается путем исключения всех других причин поражения печени (вирусные, аутоиммунные, бактериальные, болезни накопления и так далее), а также тщательным сбором лекарственного анамнеза. Как правило, это занимает много времени, а без правильно установленного диагноза врачи не могут назначить лечение, которое точно поможет пациенту.

«Вообще в большинстве случаев прогноз благоприятный, если проблема выявлена своевременно. Первым и самым важным этапом лечения становится немедленная отмена препарата или биологически активной добавки, которая могла спровоцировать повреждение печени. Дальнейшая тактика зависит от тяжести состояния. Пациенту могут потребоваться наблюдение, лабораторный контроль показателей функции печени и поддерживающая терапия. При отдельных вариантах иммунного поражения печени врач может назначить специальные лекарственные препараты. В подавляющем большинстве случаев при раннем выявлении клетки печени способны восстановиться, поскольку этот орган обладает высокой способностью к регенерации», — отметила Шархун.

Пить или не пить?

Принимать или не принимать тот или иной препарат, относящийся к группе БАДов, нужно решать с врачом, и даже не просто с врачом, а со специалистом, который в них разбирается, — например, гастроэнтерологом, диетологом, гепатологом. Врач изучит состав препарата, содержание в нем различных веществ, определит показания и противопоказания индивидуально в каждом конкретном случае.