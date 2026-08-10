В каких случаях массаж не поможет избавиться от боли в спине, рассказал остеопат

Один из ключевых признаков, при котором не стоит начинать с массажа, — это выраженная асимметрия в теле: когда напряжение или боль ощущаются с одной стороны значительно сильнее, чем с другой. В этом случае массаж не поможет. Об этом «Газете.Ru» рассказал остеопат, руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Одной из причин такой асимметрии могут быть последствия травм. При этом под травмой понимается не только недавнее серьезное повреждение: это может быть подвернутая нога, ушиб, падение в детстве или даже родовая травма, о которой человек не помнит или которую не считает значимой. Даже спустя годы такие изменения могут влиять на движение и распределение нагрузки, из-за чего тело начинает работать неравномерно, а боль возникает уже в другой области», — объяснил врач.

Другой причиной могут быть хронические заболевания опорно-двигательного аппарата и состояния, при которых в тканях уже произошли устойчивые изменения. Кроме того, неравномерное натяжение может быть связано с последствиями давно перенесенных заболеваний внутренних органов.

«Например, воспалительный процесс мог пройти еще в детстве, но изменения в тканях могли сохраниться и продолжать влиять на работу тела. При этом стресс, сутулость и длительная работа за компьютером, как правило, вызывают более симметричное напряжение. Поэтому, если мышцы с одной стороны напряжены сильнее, чем с другой, стоит искать иную причину», — заметил Симкин.

Во всех этих случаях, по словам врача, напряженные мышцы часто выполняют защитную функцию – они помогают телу удерживать положение, к которому оно приспособилось. Если расслабить мышцы, которые фактически поддерживают текущее положение тела, не устранив причину их напряжения, боль может не уменьшиться, а, наоборот, усилиться, вплоть до обострения.

«Если человек постоянно снимает боль массажем, но через некоторое время она появляется снова, это сигнал, что необходимо искать причину. Особенно важно обратить внимание на случаи, когда одна сторона тела напряжена заметно сильнее другой. В таких ситуациях стоит обратиться к специалисту: он оценивает, как работает тело в целом, и ищет причину, из-за которой мышцы вынуждены поддерживать это положение. Массаж логично использовать как дополнение — после того как причина напряжения найдена и по возможности устранена. Тогда он помогает расслабить мышцы и закрепить результат, а не только временно уменьшить симптомы», — заключил Симкин.

Ранее стоматолог объяснил, как осанка влияет на работу челюсти.