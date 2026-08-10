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Наука

Какие лекарства могут усиливать храп, рассказала фармэксперт

Фармэксперт Милованова: снотворные и успокоительные усиливают храп
Shutterstock

Седативные и снотворные препараты, мышечные релаксанты, седативные антигистаминные и опиоидные анальгетики могут усиливать храп, рассказала «Газете.Ru» фармэксперт, директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

«Некоторые лекарства могут заметно усиливать храп. Во время сна мышцы нашего горла, мягкого неба и языка естественным образом расслабляются. В норме это не приводит к проблемам, но если мышцы расслабляются слишком сильно, они могут частично перекрывать дыхательные пути. Проходящий через суженное пространство воздух вызывает вибрацию мягких тканей — именно этот звук мы и называем храпом. Определенные группы препаратов усиливают это расслабление сверх меры, что напрямую способствует появлению или усилению храпа», — отметила Милованова.

К ключевым группам таких лекарств относятся седативные и снотворные препараты. По словам эксперта, бензодиазепины, барбитураты и другие средства с угнетающим действием на ЦНС значительно расслабляют мускулатуру глотки.

«Сюда же можно отнести мышечные релаксанты: препараты, которые специально назначают для расслабления мышц, например при болях в спине. Их действие распространяется и на мышцы верхних дыхательных путей. Некоторые препараты от аллергии первого поколения (например, на основе дифенгидрамина) обладают выраженным снотворным эффектом, который расслабляет мышцы горла. Опиоидные анальгетики тоже угнетают дыхательный центр, а также могут вызывать нерегулярное дыхание во сне», — заметила Милованова.

Если храп стал очень громким, сопровождается остановками дыхания во сне, удушьем или вы стали чувствовать сильную сонливость днем — не откладывайте визит к врачу. Это могут быть признаки синдрома обструктивного апноэ сна, который требует отдельной диагностики.

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали, какие лекарства нельзя запивать кофе.

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