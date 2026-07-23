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Россиянам рассказали, какие лекарства нельзя запивать кофе

Фармэксперт Милованова: антибиотики и препараты для сердца нельзя запивать кофе
Denys Kurbatov/Shutterstock/FOTODOM

Есть некоторые группы лекарств, которые крайне нежелательно сочетать с кофе. Это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний легких, снотворные и седативные, антибиотики и антидепрессанты, сообщила «Газете.Ru» фармэксперт, директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

Кофеин — основной активный компонент кофе, который может усиливать или замедлять всасывание препарата в ЖКТ, препятствовать проникновению лекарства через гематоэнцефалический барьер в головной мозг, влиять на метаболизм в печени и ускорять выведение компонентов лекарств из организма.

«Среди опасных сочетаний можно выделить лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (бета-адреноблокаторы). Такие препараты, как бисопролол, метопролол, атенолол, относящиеся к группе бета-адреноблокаторов, снижают частоту сердечных сокращений и давление. Кофеин действует противоположно: учащает пульс и сужает сосуды. Такое противоположное действие нивелирует эффект препарата», — объяснила специалист.

Вторая группа — средства для лечения заболеваний легких (эфедрин, теофиллин, аминофиллин, эноксацин). Кофеин действует на те же рецепторы, что и эти препараты. При их приеме вместе с кофе происходит суммирование эффекта, что может проявляться перевозбуждением, учащением пульса до критических значений, аритмиями, бессонницей, тремором рук.

«Снотворные и седативные препараты тоже нельзя сочетать с кофе. Кофеин блокирует рецепторы, на которые воздействуют препараты данных групп. Это может привести к отсутствию эффекта от лекарства или к парадоксальной реакции — перевозбуждению нервной системы на фоне химического угнетения, что чревато вегетативными кризами, тревогой и даже кошмарными снами. Антибиотики также нежелательно запивать кофе. Фторхинолоны (ципрофлоксацин, левофлоксацин, эноксацин) сильно ингибируют CYP1A2. Даже одна чашка кофе на фоне лечения может повысить уровень кофеина в крови в 3–5 раз, вызывая эффект передозировки: сердцебиение, резкое повышение давления, паническую атаку», — объяснила Милованова.

Также не следует сочетать кофе с антидепрессантами из группы необратимых ингибиторов моноаминоксидазы (ингибиторы МАО) — при приеме этих препаратов кофеин может спровоцировать гипертонический криз.

«Вода — нейтральный растворитель, дающий предсказуемый профиль всасывания. Категорически не рекомендуется запивать лекарства кофе, а также необходимо соблюдать временной промежуток между приемом и кофе. Для большинства препаратов интервал между напитком и приемом должен составлять 2–3 часа. Помните: кофе — это биологически активное вещество, которое может кардинально изменить действие принимаемого лекарственного препарата, вплоть до токсического», — заключила специалист.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о снижении эффекта антидепрессантов и препаратов для сердца из-за курения.

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