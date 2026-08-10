Промывание желудка не предотвратит заражение, если ребенок съел песок, рассказала врач

Врач Мурзина: если ребенок съел песок, не нужно вызывать у него рвоту

Если ребенок проглотил немного песка или облизал грязную лопатку, не нужно вызывать у него рвоту и промывать желудок — это не предотвратит заражение, сообщила «Газете.Ru» врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Мурзина.

«Если ребенок съел немного песка, то паниковать не стоит. В большинстве случаев это не приводит к заболеванию. Не нужно самостоятельно промывать желудок или вызывать рвоту — такие действия могут принести больше вреда, чем пользы. Также не рекомендуется сразу давать сорбенты «для профилактики»: они не предотвращают развитие инфекции и не заменяют наблюдение за состоянием ребенка», — объяснила врач.

Лучше предложить малышу воду, тщательно вымыть руки, прополоскать рот и в течение ближайших дней следить за самочувствием. Если появляются симптомы инфекции, необходимо обратиться к педиатру.

«В песке могут встречаться различные возбудители кишечных инфекций. Чаще всего это бактерии, попадающие с фекалиями людей или животных, например Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter, реже — Shigella. Кроме того, в окружающей среде могут сохраняться некоторые вирусы, в частности норовирусы и ротавирусы, если песок был загрязнен биологическими выделениями. Отдельную проблему представляют паразиты — яйца аскарид, токсокар и других гельминтов, а также простейшие. Продолжительность выживания возбудителей зависит от температуры, влажности и воздействия солнечного света. Прямые солнечные лучи и пересыхание песка снижают жизнеспособность многих бактерий и вирусов, однако в глубине влажного песка отдельные микроорганизмы и яйца паразитов способны сохраняться значительно дольше — от нескольких недель до месяцев», — заметила доктор.

Первые симптомы кишечной инфекции похожи на обычное пищевое расстройство. Насторожить должны повторная рвота, частый жидкий стул, повышение температуры, боли в животе, выраженная слабость, отказ от питья и еды. Особенно опасны признаки обезвоживания: редкое мочеиспускание, сухость слизистых, отсутствие слез при плаче, сонливость, запавшие глаза. При появлении крови в стуле, многократной рвоты, высокой температуры или признаков обезвоживания необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

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