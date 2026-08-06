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Наука

В США обратили внимание на падение ракеты Маска на Луну в день рождения Армстронга

Parade: ракета SpaceX Маска врезалась в Луну в день рождения Нила Армстронга
NASA

Ракета компании SpaceX предпринимателя Илона Маска врезалась в поверхность Луны в день рождения астронавта NASA Нила Армстронга — первого человека, побывавшего на земном спутнике. На это обратил внимание американский журнал Parade.

Космический аппарат, задействованный в миссиях по доставке лунных модулей, сбился с намеченной траектории и на огромной скорости врезался в Луну. Ракета разлетелась на мелкие части. Фрагменты конструкции, по информации ученых, разбросаны в районе кратера Эйнштейна.

Инцидент произошел в знаковую дату — 5 августа. Именно в этот день в 1930 году родился Нил Армстронг. Он вошел в историю как первый человек, ступивший на поверхность Луны 21 июля 1969 года в ходе лунной экспедиции корабля «Аполлон-11». Астронавта не стало в 2012 году в возрасте 82 лет. В 2026-м ему бы исполнилось 96 лет.

«Возможно, это одно из самых ироничных событий в истории», — говорится в публикации.

Британский таблоид Daily Mail со ссылкой на данные NASA и специалистов по отслеживанию космических объектов уточнил, что с поверхностью Луны столкнулась отработанная ступень ракеты SpaceX.
Она врезалась в спутник Земли на скорости около 8,7 тыс. км/ч. Предварительно, после удара на поверхности Луны образовался новый кратер, а в космос поднялось облако лунной пыли.

Ранее Маск пообещал построить города на Луне и Марсе.

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