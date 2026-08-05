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Наука

Обломок ракеты SpaceX врезался в Луну и оставил новый кратер

Daily Mail: ступень ракеты Falcon 9 врезалась в Луну
NASA

Отработанная ступень ракеты SpaceX столкнулась с поверхностью Луны. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на данные NASA и специалистов по отслеживанию космических объектов.

Верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска SpaceX врезалась в Луну на скорости около 8,7 тыс. км/ч. По расчетам ученых, удар пришелся на район кратера Эйнштейна на обратной стороне планеты.

Предварительно, после удара на поверхности Луны образовался новый кратер, а в космос поднялось облако лунной пыли. Наблюдать момент столкновения с Земли было невозможно из-за места падения ступени, отмечает издание.

Уточним, что речь идет о ступени ракеты, которая 15 января 2025 года вывела к Луне посадочный модуль Blue Ghost-1 компании Firefly и японский лунный аппарат Resilience, разработанный компанией ispace. В дальнейшем под действием гравитации траектория разгонного блока изменилась, что привело к столкновению с поверхностью Луны.

До этого Маск рассказал, что в ближайшие десятилетия компания планирует построить саморазвивающиеся города на Луне и Марсе. По его словам, специалисты компании уже сконцентрировались на реализации подобного проекта на спутнике Земли — результаты могут быть достигнуты менее чем за 10 лет.

Ранее Маск заявил, что целью SpaceX является встреча с инопланетянами.

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