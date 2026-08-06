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Наука

Китайцы составили уникальную карту Луны шириной почти 3 метра

Xinhua: китайские ученые составили геологическую карту Луны в масштабе 1:5000000
Rana Sajid Hussain/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайские ученые завершили создание новой геологической карты Луны в масштабе 1:5000000, на которой отмечены более 13 тысяч ударных кратеров и 81 ударный бассейн. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Институт геологии Китайской академии геологических наук.

Главный лист карты имеет размеры около 2,8 м на 1,1 м и сопровождается детальными картами полярных областей спутника Земли. На карте выделены 14 типов геологических структур и 17 разновидностей горных пород.

«Новая полная геологическая карта Луны закладывает важную научную основу для будущего строительства китайской лунной научной станции, выбора мест для посадки и осуществления программ по исследованию дальнего космоса, а также вносит вклад в исследование эволюции Солнечной системы», — заявил директор Института геологии Китайской академии геологических наук Ян Чжимин.

Работа над картой велась на основе новейших данных, полученных в рамках китайской лунной программы «Чанъэ». Исследователи внедрили три ключевых усовершенствования, которые повысили научную достоверность и наглядность карты.

Первое нововведение — уточнение «лунных часов», то есть геохронологической шкалы. Начало эпохи, связанной с формированием бассейна Южный полюс — Эйткен, сдвинуто к отметке 4,33 миллиарда лет назад, начало Нектарской эпохи — к 4,17 миллиарда лет, а Имбрийской — к 3,92 миллиарда лет. Карта также впервые предлагает детальное глобальное деление поздних геологических периодов Луны.

Второе усовершенствование касается обновления «вещественного состава Луны». Используя более качественные карты распределения полезных ископаемых и пересмотрев классификацию пород, ученые, опираясь на результаты миссий «Чанъэ-4» и «Чанъэ-6», обнаружили в бассейне Южный полюс — Эйткен новый тип породы — габбро-норит. Эта находка дает представление о составе вещества из глубин Луны.

Третий элемент — «индивидуальная лупа», специальная система масштабирования для карты масштаба 1:5000000. Она позволяет переходить от режима общего изучения большой карты к акценту на мелких деталях.

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