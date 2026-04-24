Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Китайские ученые обнаружили редкие лунные минералы

KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Китайские ученые обнаружили два новых минерала в грунте, который доставил с Луны на Землю космический аппарат «Чанъэ-5». Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Национальное космическое управление назвало один из найденных минералов «магниевым чанъэитом», а другой — «церистым чанъэитом».

«Чанъэ-5» был запущен к Луне 24 ноября 2020 года с космодрома Вэньчан. Через 23 дня аппарат вернулся на Землю, доставив около двух килограммов реголита (остаточного грунта, являющийся продуктом космического выветривания породы). Исследователи тщательно изучили образцы и получили ценные данные, которые, в частности, будут использованы в проекте строительства научно-исследовательской базы на Луне.

До этого сотрудник Пятого научно-исследовательского института Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Шао Лиминь заявил, что Китай реализует проект по созданию пилотируемого космического корабля нового поколения для полетов на Луну. По словам эксперта, он ожидает, что пилотируемый космический корабль нового поколения создаст для тайконавтов новую платформу по осуществлению полетов с Земли во внеземное пространство.

Ранее Китай успешно запустил спутник связи ChinaSat 10R.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
