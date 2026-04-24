Китайские ученые обнаружили редкие лунные минералы

Китайские ученые обнаружили два новых минерала в грунте, который доставил с Луны на Землю космический аппарат «Чанъэ-5». Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Национальное космическое управление назвало один из найденных минералов «магниевым чанъэитом», а другой — «церистым чанъэитом».

«Чанъэ-5» был запущен к Луне 24 ноября 2020 года с космодрома Вэньчан. Через 23 дня аппарат вернулся на Землю, доставив около двух килограммов реголита (остаточного грунта, являющийся продуктом космического выветривания породы). Исследователи тщательно изучили образцы и получили ценные данные, которые, в частности, будут использованы в проекте строительства научно-исследовательской базы на Луне.

До этого сотрудник Пятого научно-исследовательского института Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Шао Лиминь заявил, что Китай реализует проект по созданию пилотируемого космического корабля нового поколения для полетов на Луну. По словам эксперта, он ожидает, что пилотируемый космический корабль нового поколения создаст для тайконавтов новую платформу по осуществлению полетов с Земли во внеземное пространство.

