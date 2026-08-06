COVID-19 может активировать спящие вирусы в организме, выяснили ученые

COVID-19 может «пробуждать» спящие вирусы, уже присутствующие в организме, а их реактивация связана с более тяжелым течением болезни и некоторыми симптомами длительного COVID. К такому выводу пришли исследователи из Техасского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Ученые наблюдали за 1154 людьми, госпитализированными с тяжелой формой COVID-19 до середины 2021 года. В течение года они анализировали образцы крови и мазки из носа, чтобы определить, какие вирусы активируются во время инфекции SARS-CoV-2.

Оказалось, что почти у половины пациентов реактивировался как минимум один вирус, который ранее находился в организме в «спящем» состоянии. Чаще всего исследователи выявляли вирус Эпштейна — Барр (EBV), цитомегаловирус (CMV) и анелловирусы.

При этом разные вирусы активировались на разных стадиях болезни. Вирус Эпштейна — Барр чаще обнаруживали во время госпитализации, тогда как цитомегаловирус начинал активнее проявляться спустя несколько недель. Реактивация любого из этих вирусов была связана с более тяжелым течением COVID-19 в первые недели заболевания.

Исследователи также изучили связь между реактивацией вирусов и симптомами длительного COVID. В отличие от некоторых предыдущих работ, они не нашли убедительной связи между вирусом Эпштейна — Барр и длительными последствиями инфекции. Зато реактивация анелловирусов оказалась связана с повышенной утомляемостью и другими стойкими физическими симптомами.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает, что именно реактивировавшиеся вирусы вызывают тяжелое течение COVID-19 или длительный COVID. Однако полученные данные позволяют предположить, что они могут играть важную роль в нарушении работы иммунной системы во время инфекции.

Теперь ученые планируют проверить, способны ли противовирусные препараты, подавляющие реактивацию таких вирусов, уменьшить риск развития долгосрочных осложнений COVID-19.

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