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Наука

Вирусолог назвал самые опасные вирусы, которые может создать ИИ

Вирусолог Волчков: самые опасные вирусы передаются половым путем
Belkina Margarita/Shutterstock/FOTODOM

С вирусами, которые передаются половым путем, сложнее всего бороться, поэтому их можно назвать самыми опасными, рассказал «Газете.Ru» объясняет «Газете.Ru» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Сейчас к биологическому оружию относят прежде всего вирусы, хотя в списке, представленном в тексте указа Президента Российской Федерации от 20.08.2007 г. № 1083 «Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю» есть еще бактерии, грибки, оборудование и технологии.

«Но проблема в том, что можно создать новые патогены, которых нет в этом списке. Эта же история с допингом и наркотиками: «поймай меня, если сможешь». Вы всегда можете создать новое соединение, которого нет в списке. То же самое и с вирусами, и с бактериями. С бактериями чуть сложнее, с вирусами на самом деле чуть проще. Искусственный интеллект сильно ускоряет этот процесс», — говорит ученый.

Вирусолог Волчков выделил две наиболее опасных пути распространения измененных вирусов.

«Это, конечно, респираторный путь. Он гарантирует наиболее быстрое распространение. Но самыми хорошо закрепляющимися являются половые инфекции. Вот с ними труднее всего бороться человечеству. В ближайшее время люди вряд ли откажутся от размножения половым путем, поэтому этот способ кажется особенно опасным», — считает ученый.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, почему создатели ИИ больше всего бояться того, что он создаст биологическое оружие.

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