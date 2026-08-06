Назван простой способ снизить риск инсульта при аритмии

Даже небольшая физическая активность может снизить риск инсульта и преждевременной смерти у людей с фибрилляцией предсердий. К такому выводу пришли исследователи из Арктического университета Норвегии в Тромсе. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).

Ученые проанализировали данные более 87 тысяч жителей Норвегии, за которыми наблюдали в среднем около 15 лет. Более 6500 участников страдали фибрилляцией предсердий — распространенным нарушением сердечного ритма, которое повышает риск образования тромбов и инсульта.

Оказалось, что по сравнению с малоподвижными людьми даже низкий уровень физической активности был связан со снижением риска инсульта на 9%. При среднем уровне активности этот показатель достигал 19%, а при высоком — 18%. Риск смерти от любых причин также снижался: на 11, 18 и 22 процента соответственно.

Кроме того, у людей с фибрилляцией предсердий регулярная физическая активность была связана с увеличением ожидаемой продолжительности жизни в среднем на 0,5-1,2 года.

Авторы подчеркивают, что для получения пользы не обязательно заниматься интенсивными тренировками. По их словам, даже умеренное увеличение физической активности может стать важной частью профилактики инсульта и преждевременной смерти у людей с фибрилляцией предсердий.

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