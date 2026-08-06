В США вывели первых в мире гипоаллергенных собак

Американская биотехнологическая компания Kindred Companion Sciences впервые вывела гипоаллергенных собак путем редактирования их генома. Об этом сообщает BusinessWire.

В компании отметили, что гены собак были отредактированы для устранения основного аллергена Can f 1. У двух биглей, родившихся в сентябре 2024 года, отредактировали геном с помощью метода CRISPR-Cas9.

В компании утверждают, что процедуры никак не сказались на развитии собак. Проведенные компанией генетические изменения еще не были одобрены Управлением по продовольствию и лекарствам США (FDA).

До этого врач аллерголог-иммунолог, педиатр, детский аллерголог-иммунолог, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Наира Полякова рассказала, что аллергия на животных может появиться даже после долгой совместной жизни с питомцем.

По словам врача, сейчас популярен миф о том, что аллергия возникает именно на шерсть животных. Однако на самом деле реакция развивается из-за белков, которые содержатся в слюне, кожных чешуйках и выделениях питомца.

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