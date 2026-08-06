Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Наука

В США вывели первых в мире гипоаллергенных собак

Компания Kindred Companion Sciences впервые вывела гипоаллергенных собак
Global Look Press

Американская биотехнологическая компания Kindred Companion Sciences впервые вывела гипоаллергенных собак путем редактирования их генома. Об этом сообщает BusinessWire.

В компании отметили, что гены собак были отредактированы для устранения основного аллергена Can f 1. У двух биглей, родившихся в сентябре 2024 года, отредактировали геном с помощью метода CRISPR-Cas9.

В компании утверждают, что процедуры никак не сказались на развитии собак. Проведенные компанией генетические изменения еще не были одобрены Управлением по продовольствию и лекарствам США (FDA).

До этого врач аллерголог-иммунолог, педиатр, детский аллерголог-иммунолог, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Наира Полякова рассказала, что аллергия на животных может появиться даже после долгой совместной жизни с питомцем.

По словам врача, сейчас популярен миф о том, что аллергия возникает именно на шерсть животных. Однако на самом деле реакция развивается из-за белков, которые содержатся в слюне, кожных чешуйках и выделениях питомца.

Ранее россиянам назвали неожиданное преимущество кошатников перед собачниками.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что изменит для россиян новый ГОСТ по управлению сотрудниками в 2027 году? Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!