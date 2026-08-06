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Наука

Российские ученые предложили новый взгляд на природу химической связи

Сколтех: подход на основе функций Ванье точнее описывает ионность и ковалентность
David Tadevosian/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Сколтеха, СберУниверситета, Института физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН и УрФУ разработали строгий метод интерпретации химической связи в твердых телах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Сколтеха.

Точное квантовомеханическое описание вещества — волновая функция, получаемая решением уравнения Шредингера, — абстрактный математический объект: для системы всего из 10 электронов это уже 30-мерное пространство, не дающее химику интуитивно понятных ответов о природе связи. Традиционные понятия вроде орбиталей, ионности и ковалентности плохо работают в кристаллах, где орбитали «размазаны» по атомам и зависят от волнового вектора, образуя целую зону.

В основе нового подхода лежат функции Ванье — метод, предложенный еще в 1937 году и позволяющий перейти от волновых векторов обратно к локализованным вокруг атомов орбиталям. Авторы развивают идею проекции функций Ванье на атомные орбитали, которая сохраняет симметрию исходных орбиталей и опирается на результаты строгих неэмпирических расчетов.

«Разные авторы определяют функции Ванье по-разному. Кто-то использует максимально локализованные функции. Мы же проецируем функции Ванье на атомные орбитали. Такой подход позволяет интерпретировать химические связи в терминах понятных химику абстракций: перенос заряда, ионность, ковалентность», — рассказал заслуженный профессор Сколтеха, руководитель Лаборатории дизайна материалов Артем Оганов.

Метод развивает подход, впервые предложенный профессором Владимиром Анисимовым, и позволяет рассчитывать заряды атомов в кристаллах, энергию отдельной связи и вклад ионного и ковалентного взаимодействия. Например, он объясняет парадокс инвертированного распределения заряда в кристалле фосфида бора: вопреки электроотрицательности, отрицательный заряд получают атомы бора, а не фосфора. Расчеты подтверждали это и раньше, но только новый метод дал наглядную химическую интерпретацию.

Ранее российские ученые нашли способ «выдавить» труднодоступный метан из угольных пластов.

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