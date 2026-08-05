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Наука

Российские ученые нашли способ «выдавить» труднодоступный метан из угольных пластов

МФТИ: углекислый газ оказался ключом к добыче труднодоступного метана
СК РФ

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) совместно с коллегами из Китая и Португалии установили, что при закачке углекислого газа в угольные пласты CO₂ проникает в систему микроскопических пор, изменяет их форму и строение, благодаря чему ранее «запертый» в угле метан легче выходит наружу. Результаты исследования опубликованы в журнале Chemical Engineering Journal.

Чтобы впервые увидеть этот процесс в реальном времени, исследователи использовали синхротронное малоугловое рентгеновское рассеяние. Эксперименты проводили на образцах антрацита из китайского угольного бассейна Циньшуй.

Оказалось, что нанопоры внутри угля реагируют на углекислый газ по-разному. Самые мелкие поры размером 10–40 нанометров постепенно заполняются молекулами CO₂. Газ словно «сглаживает» их внутренние стенки, заполняя микронеровности и трещины, из-за чего меняются свойства поверхности.

Более крупные поры размером 40–70 нанометров ведут себя иначе. Под действием углекислого газа они деформируются и меняют взаимное расположение, фактически перестраивая внутреннюю сеть каналов, по которым движется газ. Наиболее чувствительными к давлению оказались поры размером 60–70 нанометров.

«Малые поры становятся более гладкими, тогда как в крупных меняются форма и связность. Это указывает на то, что углекислый газ не просто вытесняет метан, а изменяет саму внутреннюю структуру угля», — отметил один из авторов работы, старший научный сотрудник Центра вычислительной физики МФТИ Кирилл Герке.

Ученые также обнаружили, что после снижения давления часть изменений сохраняется — структура угля не возвращается полностью в исходное состояние. Это говорит о частичной пластической деформации породы.

Авторы считают, что результаты помогут сделать технологии добычи метана из угольных пластов более эффективными, а также усовершенствовать методы подземного хранения углекислого газа, которые рассматриваются как один из способов сокращения выбросов CO₂.

Ранее ученые выяснили, куда «исчезает» часть нефти из скважин после ремонта.

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