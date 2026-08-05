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Наука

Первые фальшивые монеты на Руси появились в 1390-е годы, выяснили ученые

Ученые РАН и НовГУ обнаружили самые древние поддельные монеты Московского княжества
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Считалось, что на Руси фальшивые монеты появились в 1420-х годах. Исследование археологов РАН и НовГУ доказывает: подделки чеканили уже в 1390-х — при Василии Дмитриевиче, сыне Дмитрия Донского. Изучив более 13 тысяч монет, ученые нашли 151 фальшивую — с всадниками, петухами и воинами. На некоторых подделках есть подлинные штемпеля княжеского монетного двора — это может значить, что в деле участвовали сами денежные мастера, рассказали «Газете.Ru» в НовГУ.

Самые ранние фальшивые деньги ученые обнаружили, работая над полным каталогом монет Великого княжества Московского времени правления Василия I Дмитриевича (1389–1425 годы). В каталог вошли более 13 тысяч экземпляров. Отдельный раздел посвящен подделкам — их особенности монетных штемпелей, качество металла и вес говорят о том, что это фальшивые, или «воровские», деньги. Была выявлена 151 такая монета.

Большинство фальшивок копируют самые массовые выпуски центральной чеканки денег Василия Дмитриевича. На таких деньгах изображен всадник, скачущий вправо, круговая надпись на одной стороне и подражание арабской надписи на другой. Было выявлено 88 таких подделок, разделяющихся на 39 вариантов.

«Можно предположить, что часть подделок изготовлена при участии княжеских денежников, принимавших участие в «воровском» деле. Об этом говорит использование подлинных государственных штемпелей. Иногда медные монеты покрывали тонким слоем серебристого цвета, чтобы выдать за серебряные. На лицевой стороне некоторых таких фальсификатов изображен воин с топором и мечом и грубая нечитаемая круговая надпись», — рассказал советник директора Института археологии РАН, главный научный сотрудник кафедры истории России и археологии НовГУ Петр Гайдуков.

Еще два варианта подделок из серебра связаны с самым ранним типом денег центральной чеканки. Для их оборотной стороны использован подлинный штемпель. А вот лицевая сторона была отпечатана с помощью штемпеля, вырезанного вручную. Некоторые штемпели со всадником вырезаны очень искусно — возможно, над ними тоже работал профессиональный денежный мастер.

В отдельную группу выделили гибридные фальсификаты. К ним относятся случаи, когда одна поддельная монета копировала сразу две подлинные. Например, фальшивая денга из серебра (денга — старинное название серебряных монет) — сюжет для лицевой стороны взят у денег со всадником центральной чеканки, а для оборотной — у денги с изображением головы человека в шапке анфас периферийной чеканки.

Прототипом для изготовления еще одной группы подделок стали анонимные денги периферийной чеканки с изображением воина с топором и мечом и подражанием арабской надписи. Известно 14 таких фальшивок, разделяющихся на семь вариантов, на трех из них воин изображен влево.

Ранее сообщалось, что в США выпустят золотую монету с изображением Трампа.

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