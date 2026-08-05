Названо изменение работы сердца, которое «предвещает» ухудшение памяти

Даже небольшое снижение способности сердца перекачивать кровь может быть связано с ускоренным старением мозга и ухудшением его состояния у людей с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из медицинского центра Вандербильта (США). Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association (A&D).

В исследовании приняли участие 756 человек, за которыми наблюдали в течение 11 лет. Исследователи изучали, как изменение сердечного выброса — количества крови, которое сердце выталкивает за минуту, — связано с изменениями мозга у пожилых людей. Участники проходили регулярные обследования, включавшие эхокардиографию и МРТ головного мозга, чтобы отслеживать работу сердца и состояние нервной системы.

Оказалось, что у носителей аллеля APOE-e4 — одного из главных генетических факторов риска болезни Альцгеймера — более низкий сердечный выброс был связан с уменьшением объема мозга. Особенно заметные изменения наблюдались в височной доле — области, которая играет важную роль в памяти и чаще всего поражается при болезни Альцгеймера.

Кроме того, у людей с этим генетическим фактором риска снижение сердечной функции в начале исследования предсказывало более быстрое уменьшение объема височной доли в последующие годы наблюдения.

Ученые отмечают, что речь идет не о тяжелой сердечной недостаточности, а о субклинических изменениях — нарушениях, которые еще не вызывают выраженных симптомов и могут оставаться незамеченными.

«Даже незначительное снижение сердечной функции может иметь серьезные последствия для здоровья мозга, особенно у людей с повышенным генетическим риском развития болезни Альцгеймера», — заявила ведущий автор работы Элизабет Мур.

Авторы считают, что регулярный контроль работы сердца в будущем может стать частью профилактики когнитивных нарушений, особенно у людей с наследственной предрасположенностью к болезни Альцгеймера. При этом исследование показывает связь между состояниями, но не доказывает, что снижение сердечного выброса напрямую вызывает ухудшение памяти.

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