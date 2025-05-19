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Названо неожиданная польза возрастных изменений в сердце

JACC: возрастные изменения сердца могут защищать от аритмий
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Ученым из Института биомедицинских исследований Фрейлина при Технологическом университете Вирджинии удалось перевернуть представление о старении сердца: оказалось, некоторые возрастные изменения помогают сохранить его здоровье. Работа опубликована в журнале JACC Clinical Electrophysiology.

Микроскопическое пространство между клетками сердца — перинексус — с возрастом естественным образом сужается. Это, по мнению исследователей, усиливает электрическую связь между клетками и снижает риск аритмий, нарушений сердечного ритма, которые могут быть опасны для жизни.

«По мере того как клетки сердца становятся больше, организм компенсирует это, усиливая их электрическую связь», — объяснил профессор Стивен Поэлзинг, ведущий автор работы. — «Это естественная защита от возрастных сердечно-сосудистых заболеваний».

Исследование проводилось на молодых и старых морских свинках. У пожилых животных ученые зафиксировали более узкий перинексус — и более устойчивый ритм сердца. Когда же это пространство искусственно расширяли, у старых сердец быстро возникали аритмии. У молодых такие изменения не вызывали нарушения ритма.

Результаты объясняют, почему аритмии у пожилых пациентов часто остаются незамеченными. Организм может «скрыть» признаки нестабильности — восстановив нормальную работу до того, как проблему удастся зафиксировать на ЭКГ. Поэтому для диагностики часто требуется длительное мониторирование.

Сужение перинексуса — возможно, важный защитный механизм, который ранее оставался незамеченным. По мнению авторов исследования, управление размером перинексуса может стать новым направлением в профилактике аритмий и терапии возрастных заболеваний сердца.

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