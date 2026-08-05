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Наука

Эксперт объяснил, как Россия и США будут выводить МКС с орбиты

Ученый Эйсмонт: Россия и США будут выводить МКС с орбиты с помощью системы «Луч»
NASA/Reuters

Для более точного сведения с орбиты Международной космической станции (МКС) Россия и США используют многофункциональную космическую систему ретрансляции «Луч». Об этом газете «Взгляд» сообщил ученый Натан Эйсмонт.

По словам специалиста, МКС совместно сведут с орбиты два российских корабля «Прогресс» и американский USDV. Изначально они опустят станцию с 400 до 270 километров, после чего будут поэтапно продолжать снижение.

Ученый подчеркнул, что на USDV установят «усовершенствованный грузовой отсек», дополнительные баки с топливом, авионику, системы электропитания и ряд других элементов, которые предназначены для такой трудной миссии.

«В моем представлении, первоначальное сведение с орбиты будет проведено с помощью «Прогресса». Затем к МКС будет пристыкован американский корабль. На последнем этапе станцию будет вести снова российский грузовик», — сказал Эйсмонт.

Однако, по его словам, МКС также можно опускать по отдельным узлам, а некоторые его модули оставить на орбите, чтобы в будущем присоединить их к Российской орбитальной станции (РОС). Оставшиеся части станции сбросят в океан. Эксперт отметил, что основной задачей будет попасть в безлюдный район, в котором запланировано затопление МКС. Для более точной корректировки этого процесса Россия будет использовать космическую систему ретрансляции «Луч».

При этом ученый отметил риск, связанный с дистанционной отстыковкой модулей. В таком случае есть вероятность, что оборудование не сработает нужным образом, из-за чего придется подключать технику, которая снабжена манипуляторами.

Помимо этого, причиной сложностей также может стать вспышка на Солнце, которая создает потоки плазмы при направлении в сторону Земли. В таком случае специалистам придется учитывать тот факт, что плотность атмосферы может вырасти в несколько раз.

В июле «Роскосмос» и NASA договорились о продлении работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Гендиректор российского космического агентства Дмитрий Баканов сообщил, что Россия и США создают собственные национальные орбитальные станции и планируют обмениваться техническими аспектами, чтобы в будущем иметь возможность дополнительной координации после завершения работы международной станции.

Ранее глава «Роскосмоса» назвал Российскую орбитальную станцию новой главой космонавтики.

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