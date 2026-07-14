Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Наука

Глава «Роскосмоса» назвал Российскую орбитальную станцию новой главой космонавтики

Баканов: Российская орбитальная станция станет новой главой пилотируемой космонавтики
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российская орбитальная станция (РОС) станет новой главой в области пилотируемой космонавтики. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, передает ТАСС.

«Нет, [это не продолжение МКС, это] абсолютно новая глава, принципиально новый облик более современной околоземной станции, которая, по сути, будет максимально автоматизированной», — сказал глава госкорпорации.

Баканов добавил, что после запуска космонавты смогут проводить на РОС совершенно новые эксперименты.

В январе первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что первые три модуля Российской орбитальной станции запустят с космодрома Байконур. По его словам, ранее операция планировалась на космодроме Восточный. Первыми будут запущены Научно-энергетический, универсальный и шлюзовой модули. Также с космодрома Байконур отправят пилотируемые корабли «Союз РОС».

Российская орбитальная станция — планируемый объект, который придет на смену постоянному участию РФ в проекте Международной космической станции (МКС). Ожидается, что РОС впервые в истории выведут на высокоширотную орбиту. Развертывание станции планируется начать с 2028 года.

Ранее «Роскосмос» и NASA продлили эксплуатацию МКС до 2030 года.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 14 июля. Обвинение рэпера Киевстонера в терроризме, льгота для жен бойцов СВО и нашествие слизней из-за ливней
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!