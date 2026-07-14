Глава «Роскосмоса» назвал Российскую орбитальную станцию новой главой космонавтики

Российская орбитальная станция (РОС) станет новой главой в области пилотируемой космонавтики. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, передает ТАСС.

«Нет, [это не продолжение МКС, это] абсолютно новая глава, принципиально новый облик более современной околоземной станции, которая, по сути, будет максимально автоматизированной», — сказал глава госкорпорации.

Баканов добавил, что после запуска космонавты смогут проводить на РОС совершенно новые эксперименты.

В январе первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что первые три модуля Российской орбитальной станции запустят с космодрома Байконур. По его словам, ранее операция планировалась на космодроме Восточный. Первыми будут запущены Научно-энергетический, универсальный и шлюзовой модули. Также с космодрома Байконур отправят пилотируемые корабли «Союз РОС».

Российская орбитальная станция — планируемый объект, который придет на смену постоянному участию РФ в проекте Международной космической станции (МКС). Ожидается, что РОС впервые в истории выведут на высокоширотную орбиту. Развертывание станции планируется начать с 2028 года.

Ранее «Роскосмос» и NASA продлили эксплуатацию МКС до 2030 года.