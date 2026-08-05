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Наука

Названы два фактора, удваивающие риск смерти после 50 лет

DOM: брюшной жир и дефицит витамина D повышают риск смерти после 50 лет на 123%
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Сочетание абдоминального (брюшного) ожирения и дефицита витамина D более чем вдвое повышает риск смерти у людей старше 50 лет. К такому выводу пришли ученые Федерального университета Сан-Карлуса (Бразилия) и Университетского колледжа Лондона. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism (DOM).

Исследователи в течение шести лет отслеживали состояние здоровья 5520 участников старше 50 лет из Английского лонгитюдного исследования старения (ELSA). Они оценивали уровень витамина D в крови и наличие абдоминального ожирения, которое определяли по окружности талии более 102 сантиметров у мужчин и 88 сантиметров у женщин.

Выяснилось, что каждое из этих состояний само по себе связано с повышенным риском смерти, однако их сочетание оказалось значительно опаснее. Абдоминальное ожирение увеличивало риск смерти на 47%, дефицит витамина D — на 91%, а при наличии обоих факторов одновременно риск возрастал на 123%.

По словам руководителя исследования, профессора Тьяго Силвы Александра, абдоминальный жир и дефицит витамина D образуют «порочный круг». Жировая ткань накапливает витамин D и препятствует его поступлению в кровь, а при ожирении также снижается активность ферментов, необходимых для его обмена. В результате организму становится сложнее использовать витамин, который участвует в работе иммунной, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем.

Ученые отмечают, что недостаток витамина D усиливает хроническое воспаление, характерное для ожирения и старения, что может ускорять развитие сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, а также потерю мышечной массы.

Ранее были названы анализы для выявления висцерального ожирения.

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